Vidal lanza un spot de campaña en el que remarca que "no hay segunda vuelta" en Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, lanzó hoy un nuevo spot de campaña de cara a las elecciones generales del próximo domingo en el que remarcó que en la provincia de Buenos aires "no hay segunda vuelta" y pidió que la voten "para generar más trabajo".



"Muchas veces nos dijeron que lo queríamos hacer era imposible, que era imposible que una mujer gobierne la provincia, que era imposible dar la pelea contra el narcotráfico", remarca mirando a cámara.



Además señala que "juntos, desde hace cuatro años, venimos demostrando que lo único imposible es lo que no se intenta".



"Acá no hay segunda vuelta. Es un sólo día. Y es tu voto el que va a potenciar nuestra producción para generar más trabajo para todos nosotros y nuestros hijos", añade.



"Por eso te pido por favor que el próximo domingo me acompañes con tu voto. Ahora sigamos haciendo posible lo imposible", concluye con una imagen de Vidal abrazada con una vecina bonaerense.