En las últimas horas, DIARIO HUARPE dio a conocer el robo millonario que ha dejado a un sindicato de taxistas en una situación difícil. El robo fue perpetrado por un hombre llamado Maximiliano Daniel Tapia, quien estaba trabajando como albañil y pintor, afirmó el secretario general. El hombre se fue del lugar con U$S 5.500 y casi $200.000 en efectivo. Ahora trascendió un video que muestra el accionar del delincuente que se llevó casi $8.000.000, si se tiene en cuenta la cotización de la moneda extranjera.

El secretario general, Walter Ferreri compartió las imágenes que muestran el accionar delictivo de Tapia dentro de la institución ubicada en calle Comandante Cabot antes de llegar al Conector Sur. La grabación quedó registrada gracias a las cámaras de seguridad que tiene uno de los sindicatos de taxistas en su interior.

De acuerdo a lo que se puede observar, en un primer momento Tapia aprovechó la ausencia de Ferreri y sacó la llave que permite el ingreso a una de las habitaciones del lugar. Luego se traslada hacia ese sector y allí extrajo los dólares que había juntado el sindicato para abonar una cirugía oftalmológica de otro taxista.

Tras salir de la habitación, vuelve a la zona de la cocina y se puede ver como se guarda los billetes de la divisa extranjera entre sus partes. Inmediatamente, aprovecha su soledad para revisar la mochila de Ferreri.

Cabe destacar que el robo del dinero fue descubierto cuando Ferreri, notó que su mochila había sido manipulada y que faltaba una cantidad significativa de dinero en pesos. Al revisar las cámaras de seguridad, se encontró con la evidencia de que Tapia había robado las llaves de la habitación donde el secretario general del sindicato tenía guardado los dólares que fueron sustraídos.

“Yo encuentro todo revuelto cuando termino mis tareas. Tapia se retira de trabajar, me pide que le pague el día, y se lo pago. Cuando me voy a la pieza encuentro todo revuelto y no encuentro los dólares. Se los había robado. Para comprobar que se los había robado, yo lo llamo y él mismo viene a ayudarme a buscarlo porque dijo que no había sido”, comentó Ferreri.