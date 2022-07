¿Viene a River? Luis Suárez tomó una decisión sobre su futuro

En estas horas, Luis Suárez se decidió por una opción, repercutiendo de lleno en el mundo River Plate. El delantero uruguayo que aún se mantiene en condición de jugador libre no hizo esperar más al hincha del "Millonario". Después de la eliminación del conjunto de Marcelo Gallardo en la Copa Libertadores de América, el exfutbolista del Barcelona y Atlético de Madrid habló con la prensa y comunicó qué hará a continuación.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, fue lo que expuso Luis Suárez en una entrevista con el diario Ovación. El Pistolero era el gran objetivo en este mercado de pases para el Millonario, buscando reemplazar a Julián Álvarez, el que en estas horas se irá rumbo a Inglaterra para sumarse al Manchester City.

Luego, el uruguayo también aportó: “Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”.

Otras palabras de Luis Suárez

En medio de la entrevista con el sitio uruguayo, Luis Suárez no desaprovechó la ocasión y apuntó también contra Nacional, el club que lo vio nacer como profesional. Eso, teniendo en cuenta que no realizó ningún movimiento para sumarlo a su plantel en estos meses. “Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa. Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación”, aseveró.

Por otra parte, horas después de aquellas palabras, el atacante charrúa también dialogó con F12, programa de ESPN, y comunicó lo siguiente sobre su futuro: “Mi prioridad es quedarme en Europa”. En ese aspecto, detalló que dejó de lado las ofertas que recibió de Brasil, pero que River siempre fue una chance concreta. “Por un tema de lo deportivo, porque me motiva la Libertadores. Al quedar River eliminado, la posibilidad se baja”, cerró.