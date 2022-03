Viento Sur y descenso abrupto de la temperatura, el pronóstico para este martes

Para este martes se espera otro frente frío en la provincia. De acuerdo a lo que explicó el especialista en meteorológica, Ezequiel Simón, a DIARIO HUARPE, el viento Sur llegará de manera progresiva y no de golpe como sucedió el miércoles 23 del corriente mes. Esto hará que la temperatura descienda de manera abrupta y se mantenga así hasta el viernes.

El viento llegará a las 15. Sobre esa hora se empezarán a sentir las primeras ráfagas. “De todas formas la temperatura seguramente rondará en los 30°C de máxima (martes), luego bajará abruptamente”, dijo Simón refiriéndose a lo que podría pasar al día siguiente.

El meteorólogo añadió que en horas de la tarde del martes el viento aumentaría de intensidad, con ráfagas rondando los 40 y hasta 75 kilómetros por hora. Luego, sobre la medianoche disminuirá en la intensidad.

“Lo destacado será que el aire estará frío y seco. Que descenderá la temperatura, quedarán mañanas frías con mínimas entre 8 y 10º C y máximas promediando los 20ºC. Luego se verá un lento ascenso de la temperatura comenzando con el jueves y llegando a los días del fin de semana, donde se registrarán máximas entre 25 y 28º.

“Es el típico frente otoñal dando la llegada de cambio de estación. Con aire seco y frío sin lluvias”, cerró el especialista.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta temprana para este martes en la noche. Con respecto a la interrupción de actividades, no hay nada oficial comunicado desde Gobierno. Desde la dirección de Protección Civil saben esperar más datos precisos del tiempo para recomendar sobre suspensiones o actitudes a tomar ante el arribo del viento Sur.

No se espera que haya viento Zonda, reacción común que se da posteriormente al Sur, según explicó el meteorólogo sanjuanino. Pero no descartó que el fenómeno se note en zonas de precordillera como Calingasta e Iglesia. Esto puede ocurrir al mediodía, pero no hay nada oficial.