Empresarios sostienen que el final de la doble indemnización generará puestos de trabajo

Desde este viernes deja de regir la doble indemnización para todo trabajador en relación de dependencia. La medida fue decretada en el año 2019, cuando asumió el presidente Alberto Fernández. Con una pandemia de por medio que generó innumerables complicaciones en el ámbito laboral, se estableció el decreto nacional de urgencia 34/19, que disponía la prórroga de la medida para proteger los puestos de trabajos activos. En el ámbito provincial, los empresarios consideran que las nuevas modificaciones, serán generadoras de puestos de trabajo.

Para el año 2021 la normativa sufrió una modificación y se estableció una reducción gradual del 25% por mes, hasta llegar a su completa eliminación a partir de julio de este año. El presidente de la Unión Industrial, Ricardo Palacios, dijo a DIARIO HUARPE que la finalización de esta medida, será beneficiosa para la provincia. "El fin de la doble indemnización traerá nuevos puestos de trabajo, sobre todo en el ámbito privado". El empresario reconoce que este sector sufrió un amesetamiento.

Publicidad

Las medidas vigentes hasta este jueves, fueron motivo de las restricciones para nuevas contrataciones en diferentes empresas. "Al retirar las medidas, se transforma a un incentivo a la contratación de personal nuevo. Muchas de ellas estaban contenidas de contratar empleados nuevos. A nuestro entender, todo esto, a diferencia de lo que se cree, no va a traer una ola de despidos".

El empresario reconoce que despedir a un buen trabajador no es rentable para un empleador. "Los despidos de personal que hace bien su trabajo y rinde a la empresa, no es lo esperable. Las empresas invierten no solo dinero, sino también tiempo en la capacitación de un empleado. No es tan fácil dejar ir a un buen trabajador", dijo.

Esta falta de contrataciones, según lo referido por Palacios a este medio, se debían a que los empresarios preferían pagar horas extras a los empleados ya conocidos, que contratar personas nuevas. "Era realmente un problema tomar gente nueva, porque si surgía alguna situación complicada, se veían limitados".

La otra cara

Por otro lado, Emiliano Prado, abogado especializado en temas laboral, dijo a DIARIO HUARPE que la doble indemnización no tuvo un cumplimiento efectivo en la provincia. Mencionó que a la hora de un despido, los trabajadores preferían un acuerdo laboral, antes que ir a juicio por una doble indemnización. “Muy pocos van a juicio porque demora bastante”, dijo.

Publicidad

Pardo aseguró que fue positivo porque las empresas la pensaban dos veces antes de quitarle su puesto laboral a una persona.

Por su parte, Jorge Oribe, subsecretario de Trabajo, aseguró a este medio, que el efecto de la medida fue positiva. “No hubo una gran cantidad de despidos, entiendo yo por las condiciones de la provincia, que no llevaron al extremo a los comerciantes y empresario”.