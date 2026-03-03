El pastel de papa se consagra como la comida de hogar por excelencia, ideal para los domingos y el invierno. Aunque es un plato abundante que reconforta, si no se cuidan los detalles puede quedar seco o con el puré endurecido. Al respecto, se destaca que "es un clásico argentino que nunca falla, pero tiene secretos" y que "la diferencia está en la textura del puré y en cómo se arma el relleno".

Para obtener un puré perfecto, se necesitan 1 kg de papas, 50 g de manteca, 100 ml de leche caliente, sal y nuez moscada. Es fundamental hervir las papas con piel, pelarlas en caliente y procesarlas enseguida agregando la leche a alta temperatura, ya que "la leche fría corta la textura y endurece el puré". Por su parte, el relleno requiere saltear una cebolla grande, medio morrón y un diente de ajo hasta que estén transparentes, incorporando luego 500 g de carne picada. Tras condimentar con pimentón, sal y pimienta, se suman dos huevos duros picados y aceitunas opcionales.

El armado consiste en colocar una base fina de puré en una fuente enmantecada, distribuir todo el relleno y cubrir con una capa generosa de puré arriba, la cual puede marcarse con un tenedor. Para el toque final, se pincela con manteca derretida o queso rallado y se hornea a 200° hasta gratinar. El resultado es un plato cremoso arriba y jugoso en el centro, confirmando que "el secreto no es complicado: puré suave, relleno sabroso y horno justo".