Tras su reciente paso por MasterChef Celebrity y un emotivo reencuentro con su familia, Maxi López visitó el stream de Martín Cirio, "A la cama con Martina". Instalado hoy en una mansión en Nordelta con cinco dormitorios y muelle propio, el exjugador se sinceró sobre su presente y su vínculo con Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

Durante la charla, surgió el concepto de "Tatiana" —adjudicado a la China Suárez— ante lo cual López preguntó: "¿Hay un Tatiano para el hombre?". Inevitablemente, la conversación se dirigió hacia Icardi, a quien Maxi evita nombrar directamente: "Al otro le digo Voldemort porque no lo podemos nombrar".

Publicidad

Sobre la mediática "Icardeada", aclaró que lo que más le afectó fue el involucramiento de sus hijos: "Como de mi lado no tenían respuesta, ni la iban a tener, se metieron con los chiquitos y ahí sí empecé a contestar mal".

Respecto a su reconciliación con Wanda, López admitió que el camino fue arduo. "Me costó mucho tiempo arreglarme con Wanda, yo no la quería ver ni en figuritas porque estábamos muy lejos. Creo que ella en un momento cambió". El punto de inflexión fue la enfermedad de ella: "Ella me dijo que necesitaba amigarse conmigo y yo le contesté: 'Te lo dije mil veces, pero vos estabas en un loop que no te dejaba mirar para afuera'".

Publicidad

Ante el pedido de Wanda, él habló con su actual pareja, Daniela Christiansson: "Ella me dijo que necesitaba y yo hablé con Dani para decirle que quería estar y acompañar a mis hijos. A partir de ahí, puse el orgullo de lado y ahí volvimos a enganchar".

Maxi confesó que durante mucho tiempo priorizó el silencio por el bienestar de sus hijos: "Cuando empezó ese momento, yo elegí que eran batallas que no quería dar, preferí tragar veneno durante un montón años, prioricé que mis hijos no me hagan reproches".

Publicidad

En esos años de dolor, antes de encontrar estabilidad con Daniela, admitió: "Me la pegaba en la pera, salía con amigos, yo canalizaba por ahí en el medio del quilombo, hasta que la encontré a Dani, mi pareja actual, que es mi cable a tierra, me ayuda. Llegó en el momento justo. Yo necesitaba alguien de otro mundo, de otro rubro".