Marcelo Segura asumió al frente del Observatorio Astronómico Félix Aguilar

El Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) inició una nueva etapa institucional con la asunción de Marcelo Segura como director. En un contexto atravesado por la discusión internacional en torno al láser satelital instalado en la institución, el flamante titular planteó como ejes centrales de su gestión la continuidad de los proyectos estratégicos, el fortalecimiento de los vínculos internacionales y la formación de recursos humanos altamente capacitados.

Segura destacó que el observatorio cuenta con una trayectoria de décadas y múltiples iniciativas en marcha. Entre ellas, subrayó la importancia de avanzar con el radiotelescopio CART, actualmente demorado, y sostener los convenios de cooperación científica con Italia y Estados Unidos.

“El desafío es continuar con los proyectos existentes y avanzar firmemente en la ejecución de los acuerdos internacionales”, expresó. En esa línea, remarcó que la institución no solo debe ofrecer infraestructura para la instalación de equipamiento de alta tecnología, sino también garantizar personal especializado para su operación.

Formación y nuevos perfiles técnicos

Uno de los objetivos prioritarios será la incorporación y capacitación de profesionales con conocimientos en nuevas tecnologías aplicadas a la observación astronómica y espacial.

“De nada sirve brindar el espacio físico si no contamos con personas capacitadas para operar los instrumentos”, sostuvo Segura, al señalar que el crecimiento del OAFA requiere fortalecer su plantel técnico y científico.

El láser satelital y la polémica internacional

En relación con el informe de una comisión del Congreso de Estados Unidos que menciona al láser satelital de origen chino instalado en el observatorio, Segura consideró que el debate debe entenderse en un marco geopolítico más amplio.

Recordó que el sistema opera desde hace 20 años y que sus datos son estrictamente científicos, enviados a instituciones internacionales que nuclean este tipo de tecnología y que trabajan en coordinación con la NASA.

“No tenemos absolutamente nada que ocultar. Nuestros datos son públicos y forman parte de redes internacionales de investigación”, afirmó, al tiempo que invitó a autoridades y especialistas a conocer las instalaciones para despejar cualquier duda.

Una gestión en contexto global

La llegada de Segura se produce en un escenario donde la ciencia y la geopolítica aparecen cada vez más entrelazadas. Sin embargo, el nuevo director insistió en que el foco del observatorio seguirá siendo la producción de conocimiento y la cooperación internacional.

Con una agenda que combina continuidad institucional, fortalecimiento técnico y apertura al diálogo, la nueva conducción del OAFA busca consolidar el perfil científico del organismo y proyectarlo en el escenario internacional, en medio de un contexto global desafiante.