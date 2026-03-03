Cristiano Ronaldo abandonó Arabia por los bombardeos

La escalada de violencia en Medio Oriente alcanzó un punto crítico que afectó directamente a la máxima figura del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo decidió abandonar Arabia Saudita de manera urgente junto a su familia, luego de que una serie de bombardeos iraníes impactaran contra la Embajada de Estados Unidos en Riad, ubicada en una zona muy próxima a la exclusiva residencia del futbolista.

El ataque con drones sobre la sede diplomática encendió las alarmas de seguridad para todos los ciudadanos extranjeros en la capital saudí. Ante el riesgo inminente, el capitán del Al-Nassr no lo dudó: diversas plataformas de seguimiento aéreo registraron el despegue de un jet privado Bombardier Global Express XRS con la marca CR7 a las 20:00 del domingo, aterrizando en Madrid tras siete horas de vuelo.

Un vuelo de lujo para escapar del conflicto

Aunque no hubo un comunicado oficial del club, el entorno del luso confirmó que el traslado se realizó por estrictas medidas de seguridad. El avión utilizado, valuado en más de 60 millones de libras, cuenta con autonomía intercontinental, dormitorio y zona de ducha independiente, permitiendo que Georgina Rodríguez y sus hijos viajaran con el máximo confort lejos del estruendo de los misiles.

Cabe destacar que Ronaldo ya se encontraba fuera de las canchas por una lesión muscular sufrida ante Al-Fahya. Ante la gravedad de la situación geopolítica, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) confirmó la reprogramación de todos los partidos de la Champions League Elite, suspendiendo la actividad en la región occidental hasta nuevo aviso.

¿Irán se queda sin Mundial 2026?

El conflicto no solo desplazó a las estrellas, sino que puso en jaque la participación de Irán en la próxima cita mundialista. Debido a la agresión armada, el Consejo de la FIFA ya analiza la posible exclusión del seleccionado iraní del Mundial 2026.

En caso de que se concrete la baja, el reglamento establece que la FIFA definirá un reemplazo respetando los cupos continentales. El seleccionado sustituto debería ocupar el lugar en el Grupo G, donde esperan Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda para el debut previsto el próximo 15 de junio. La incertidumbre deportiva y política mantiene en vilo al mundo del fútbol.