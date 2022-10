Totalmente quebrado y entre lágrimas, el presidente de Unión, Rony Peña, contó la lamentable situación que debió vivir durante las últimas horas, donde fue golpeado por hinchas del club que preside en distintas partes de su cuerpo. “Estoy muy afectado emocionalmente. Uno deja muchas cosas de lado para ocupar este lugar”, afirmó.

La tensión en Unión de Villa Krause sigue caliente, al rojo vivo. Tal es el punto que durante la jornada del jueves un grupo de hinchas increpó al presidente del Azul, y lo violentaron hasta hacerlo sangrar. “Uno es de Unión y tiene un corazoncito deportivo y uno familiar. A uno no le gusta renunciar a sus objetivos, pero estoy con la fuerza necesaria para preguntarle a esa gente si quiere la institución o se esconden detrás de terceros para no presentarse a una elección y perseguirme”, explicó en declaraciones radias a radio AM 1020.

De acuerdo a las palabras de Peña, hay una desestabilización para atacar a un club que está haciendo las cosas bien y de manera ordenada. En esta oportunidad los hinchas del Azul le reclamaron a Peña que la oferta de aumento de salarios al plantel era baja y que en el encuentro donde se produjeron los incidentes en Ullum dejaron solos a los jugadores.

Los violentos pidieron explicaciones de por qué no estaba en todos los partidos que juega el equipo de Rawson, también por el arreglo económico a los jugadores y de la presencia de Ernesto Vidal en el club. El episodio violento fue presenciado por Juan Ramírez y Ricardo Torres, ambos colaboradores de Unión. También hubo presencia de otros fanáticos que intervinieron para frenar lo ocurrido en el Estadio 12 de Octubre.

Según explicó, el mandamás de Unión propuso un aumento razonable entre un 20 y un 30% de algunos jugadores y en otros hasta un 70% de reconocimiento más premios por el campeonato de verano, más otro por el ascenso. “Se logró arreglar con algunos jugadores, el técnico iba a tratar de mediar con los jugadores sabiendo la situación económica del club, algunos se hicieron presentes, gente de la hinchada, reclamando que había sido escaso ese aumento y tratando de amedrentarme para que me vaya”, agregó.

En ese contexto, Peña manifestó que no encuentra justificativo para esta reacción tan agresiva que sufrió por parte de la hinchada. “Estoy con fuerza, no voy a dejar amedrentarme por gente ignorante en lo que me reclaman. Esto que ha sucedido pasó todos los límites y el pedido de mi familia es reclamarme porque uno le quita mucho tiempo a ellos ocupando este lugar en el club y estas cosas lo hacen reflexionar”, cerró.