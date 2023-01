Cerca de las 18 horas de este jueves, una mujer sufrió el robo de su celular cuando estaba por entrar a su trabajo, en un local de ropa de Capital. Gisella Yañez es la víctima de este hecho. Habló con DIARIO HUARPE del terrible momento.

Las cámaras de seguridad del negocio Olivia, ubicado en inmediaciones de calles 9 de Julio y Salta, captaron el momento del robo. La joven junto con su hermana estaban a punto de ingresar al comercio para cumplir con su turno, cuando un hombre que pasaba manoteó su celular y escapó con el aparato hasta un auto de color rojo.

El auto era guiado por un cómplice, que inició despacio la marcha para huir una vez que el ladrón entrara al vehículo. La víctima y su hermana persiguieron al delincuente, pero sin fortuna.

La damnificada agarró al ladrón, pero no logró bajarlo del auto, mientras que la otra mujer se resignó antes y no siguió con la persecución. Como el automóvil inició la marcha y con la víctima casi adentro, la joven terminó siendo arrastrada una cuadra hasta que se soltó. El hecho, además de dejarla sin su celular que compró hacía seis meses, la marcó por las heridas que obtuvo al querer recuperar lo que era suyo.

"Quedé con quemaduras en la panza, en los dos codos, en las dos piernas y raspones en los brazos", contó Gisella Yañez. "Traté de meterme al auto, pero no me dejaron, en los asientos de atrás había otro hombre que trataba de sacarme, finalmente me solté", señaló la víctima.

En la nota se puede ver el video de la secuencia del robo desde dos puntos de vista. Uno, desde el interior del local y otro desde donde estaba estacionado el auto rojo, a varios metros. El local Olivia publicó el video en sus redes para pedir información urgente del vehículo. La mujer radicó la denuncia después del feroz momento. Aún no puede recuperar su celular y tiene que curarse de las graves heridas que le quedaron.