Viviendas de Villa San Vicente quedaron inundadas y los bomberos ayudaron a sacar el agua

Si bien el departamento Pocito no sufrió tanto en comparación a otras ocasiones ni como los distritos más golpeados por la lluvia de esta madrugada, tal el caso de Ullum, en algunos barrios el agua complicó a los vecinos. En la Villa San Vicente, ubicada en calle Lemos e Independencia, hubo anegamiento de calles y hasta la inundación de una vivienda cuyo dueño debió ser socorrido por los bomberos.

DIARIO HUARPE llegó al lugar para observar la situación. La casa ubicada en la esquina de la villa, frente a la capilla Nuestra Señora de la Merced, sufrió la inundación total. “El agua entraba por una puerta y salía por la otra”, contó Sergio Millán, de 67 años, propietario de la vivienda en la que habita solo.

Sergio Millán, uno de los damnificados. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Sentado en una silla dispuesta en la vereda, tomando mate con sopaipillas junto a su hijo, el hombre relató que no es la primera vez que le sucede porque la casa está en un bajo y en la calle no hay acequias, así que cuando el agua baja se acumula y luego ingresa a las viviendas como le pasó a él y a otros vecinos.

No obstante estar en un momento de dolor por la situación, Millán agradeció a que los trabajadores del municipio y de bomberos llegaron para ayudarlo. “Llevamos años igual, la vez anterior también hubo una creciente y se metió el agua. El año pasado se me mojó la computadora de un auto nuevo que tenía y no sirvió más”, recordó.

Camiones municipales ayudaron a sacar el agua de las casas. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Hacia el oeste vive Juana, una vecina que desde la madrugada junto a su hija sacaron el agua a baldazos y con secadores. “A nosotros siempre nos pasa esto porque no hay cunetas, entonces el agua entra por todas partes. Por lo menos pasó en el pasillo y el fondo, pero se salvó la casa. A otros vecinos se les rebalsaron los pozos, fue terrible”, declaró.

Creciente en calle 13

El intendente de Pocito, Armando Sánchez, detalló que hubo bajada de creciente por calle 13, pero que afectó en menor medida a los vecinos que en la tormenta anterior cuando "las casas de adobe estaban en un bajo, pero ahora los módulos se han puesto en alto". "Y en la calle 16 y Aberastain todavía no terminamos de colocar los módulos, sólo hay uno. Por eso estas familias están ahora en la Comisaría 7ª para ver si vuelven a su lugar en un rato más o los vamos a trasladar nuevamente al Estadio Marcelo García", añadió.

El jefe comunal insistió en la necesidad de ahondar el badén de calle 13 y Aberastain y unos 100 metros hacia el este hacer lo mismo en la calle "cosa de que se canalice más la creciente para que no desborde para el lado norte y sur. En la Avenida Joaquín Uñac y 13 en vez de un badén se hizo un pasante por debajo de la calle, pero es muy chico. Cuando viene una creciente de esta magnitud, el material que arrastra hace que un tapón".

"El barrio Cruce de los Andes, en la calle 13 y David Chávez, ahí nomás se inunda y va a pasar lo mismo con la finca que se compró del lado norte donde van las 450 viviendas si no se hace un badén hondo. En la calle 11 y David Chávez, donde era la vía del ferrocarril, ha vuelto a entrar el agua en menor medida que la vez anterior. Pero al estar en bajo el viejo hospital ha vuelto a sufrir una inundación", se lamentó Sánchez.