Vocera de gobierno llama a reconstruir las confianzas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ministra Secretaria General de Gobierno de Chile, Cecilia Pérez, pidió a los chilenos recuperar las confianzas y el espíritu de unidad para volver a la paz y la tranquilidad del país y convocó a los partidos políticos a un encuentro al que el Partido Comunista y otras fuerza anticiparon que no irán.



En conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda, la vocera remarcó que el presidente le transmitió que "he oído la voz de los chilenos y, por lo tanto, nosotros tenemos la convicción, de que la sociedad y todos lo actores políticos nos pongamos a trabajar por la misma causa que los chilenos nos demandan", y para eso es importante, es fundamental, recuperar las confianzas.



La vocera, vestida con ropa de trabajo y borceguíes ("chaqueta y bototos"), reconoció que las demandas de las manifestaciones pacíficas son legítimas y afirmó que todos los ministros están trabajando en terreno para llevar tranquilidad a los chilenos.



Sobre el transporte público en Santiago, remarcó que van a reforzar las lineas de metro (subte) que no estén operativas, y así los trabajadores puedan llegar a sus lugares de trabajo y a sus trabajos.



Según la ministra, el presidente se reunirá en los próximos minutos con los líderes de los partidos políticos para analizar la situación y buscar soluciones a la grave crisis que vive el país, "el desafío es grande, lo hemos atendido, lo hemos escuchado y lo estamos trabajando".



La vocera le pidió a todos que trabajen con urgencia "en la misma causa, para que Chile se vuelva a poner de pie".



Por último, cerró la conferencia agradeciendo a los jóvenes voluntarios que hoy están trabajando en estaciones de metro y en las calles para limpiar la ciudad y que todo vuelva a la normalidad.