Volvieron a aplicar protocolos después de contagios de covid en la sinfónica

Tras una serie de contagios de Covid-19 en la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, desde la agrupación informaron que van a volver a tomar algunas precauciones para evitar que haya nuevos casos y poder garantizar que seguirán con el cronograma de actuaciones que tienen previsto.

La señal de alerta se generó el 31 de mayo pasado cuando la Orquesta publicó un mensaje en sus redes anunciando que se suspendía el concierto programado para el miércoles 1 de junio. En cuanto a los motivos de la suspensión adujeron que fue por "razones sanitarias".

Este mensaje generó la idea de que la orquesta podía estar atravesando un brote de Covid-19, pero esto no es así de acuerdo a lo que informó Juan Carlos Caballero, miembro de Comisión Artística Orquestal.

En contacto con DIARIO HUARPE, Caballero explicó que se trató de tres contagios, pero aseguró que fueron personas que no pudieron contagiarse en los ensayos de la orquesta.

El músico explicó que los tres contagiados no tuvieron contacto entre si en los días previos a evidenciar síntomas y agregó que cuando manifestaron sintomatología avisaron a tiempo a las autoridades y no fueron a los ensayos. "Estamos seguros de que no se contagiaron durante la actividad de la orquesta y sabemos también que no pudieron contagiar la enfermedad al resto del grupo", explicó el músico.

Igualmente, a modo de prevención la Orquesta ha dispuesto que todos volverán a utilizar barbijo, tapaboca o máscara en cada uno de sus encuentros. "Todos sabemos que estamos ante la presencia de un aumento de contagios, por eso a modo de prevención hemos decidido que volveremos a usar esta protección", aseveró Caballero.

Ante la pregunta de qué pasará con el público que asista a sus conciertos, el referente explicó que la mayor parte de sus actividades se desarrollan en la sala del Auditorio Juan Victoria y recordó que estas instalaciones son propiedad del Gobierno de la provincia.

"El Gobierno de San Juan es dueño de la sala y ellos han dispuesto que ya no es obligatorio el uso del barbijo, por eso es de esperar que no se aplique una obligatoriedad en este lugar", opinó.

Más allá de este nueva norma de prevención entre los músicos, Caballero explicó que seguirán con todas las actividades previstas. La próxima actuación será el 10 de junio en el espectáculo “San Juan renace en Música” que contará con la actuación de la Sinfónica de la UNSJ con el reconocido director Popi Spattoco, el Dúo Mixtura, Los Videla, Giselle Aldeco, Los Caballeros de la Guitarra y Cesar Ruiz Bustelo.

Este show forma parte del programa de festejos por los 460 años de la Fundación de San Juan que se realizará el 10 de junio en el Auditorio Juan Victoria, desde las 21.15.

En el resto de la UNSJ

Mientras los músicos de la Orquesta Sinfónica han resuelto volver al uso del barbijo, ya en el resto de la UNSJ comenzaron a aconsejar que todas las personas vuelvan a usar esta protección cada vez que están en un ámbito cerrado.

El 27 de mayo la universidad publicó un comunicado en el que informó que adhirió a una normativa del ministerio de Salud de San Juan por la que sugieren el uso de barbijo en todas los ámbitos de estudio y trabajo que se realicen en espacios cerrados. Todo con el objetivo de evitar la posible propagación del coronavirus y otras enfermedades que se transmiten por vía aérea.

En ese momento, Patricio Busto, responsable de Higiene y Seguridad de la UNSJ explicó que "no se trata de una obligación, no es una imposición el uso de barbijo o máscara, sino de una medida optativa que la universidad sugiere", aseveró el especialista.