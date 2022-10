¿Vuelve? Las palabras de Khabib Nurmagomedov que sonaron fuerte en UFC

El exrey de los Peso Ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov, dejó frases muy contundentes en estas horas. El "Águila", que se retiró invicto con un 29-0, ilusionó a todos sus fanáticos. Sin dudas, su palabra tiene mucho peso. Pensando en el UFC 280 que se aproxima, el que tendrá a su colega Islam Mackachev peleando por el título de la división ante Charles Oliveira, no dudó ni un segundo en dar su opinión.

Mensaje de Khabib Nurmagomedov

"Creo que Islam es más hábil que Oliveira. En segundo lugar, su experiencia como boxeador aficionado. Además, está en su mejor momento. El Islam está en su apogeo. Islam no tiene 23, 26 o 27. Tiene 30. Una semana después de la pelea, tendrá 31. Es el mejor momento para cualquier atleta. Es un momento en que su estado mental y físico deben estar en sinergia", partió diciendo Nurmagomedov, hablando con UFC Rusia.

"A veces tu estado mental es alto, pero tu estado físico está bajando. O cuando tienes 27 años y estás en tu apogeo físico, pero mentalmente aún no estás allí, porque solo tienes 27, no 31. Y el Islam está en su apogeo. Creo que el Islam es mejor en general. Por supuesto, hay algunos peligros potenciales en los que estamos trabajando en los que el Islam debe tener cuidado", destacó también Khabib.

A su vez, el daguestaní expuso: "Aparte de eso, el Islam debería pasar por encima de él. Islam peleará contra el peleador No. 2 libra por libra por el título de UFC. Ese es el objetivo de su vida. Solo una persona tonta puede pensar en lo que sigue. El Islam tiene un objetivo, una fecha, un oponente, un lugar... no hay razón para distraerse". Cabe resaltar que el UFC 280 se llevará a cabo el sábado 22 de octubre, en el Etihad Arena de Abu Dhabi.

Hay reemplazo

Teniendo en cuenta que si alguno de los dos peleadores se queda fuera del UFC 280, Alex Volkanovski afirmó que él será el sustituto. El campeón de Peso Pluma quiere ir por otra corona. Por ello, ante MMA Fighting, dijo: "Si alguien pierde peso, voy a estar dentro. ¿Cuál es el punto de hacer eso si esa persona que perdió el peso gana y luego el cinturón sigue vacante? No sé. No sé si está en el contrato o qué, solo estoy concentrado en entrenar y me estoy rompiendo el trasero. Pero creo que está bastante claro que si alguien pierde peso, se le quita esa oportunidad".