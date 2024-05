¿Quién es libertario y quién no en San Juan? Esta pregunta es la que se revitalizó luego que Sergio Vallejos afirmara que el diputado José Peluc y el senador Bruno Olivera no lo son. El dirigente liberal les apuntó y dijo en el Café de la Política que “Peluc es el creador de Barrios de Pie y Olivera fue el que firmó el dictamen para que los senadores se aumenten los sueldos”. Las declaraciones del dirigente se dieron en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11 horas, por Huarpe TV que en TDA es el canal el 19.2, además de en Twitch y Kick.

Vallejos les apuntó a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza al afirmar que “si estudiamos de dónde viene Peluc y como lo trae a Olivera, nos vamos a dar cuenta de que no cumplen con el pensamiento liberal. Es más, Peluc es un bufón y está mal visto en Buenos Aires, por eso es que no hay ningún funcionario de entes nacionales en San Juan que haya sido nombrado y siguen los kirchneristas en esos cargos”. Ante la consulta de por qué está mal visto por el mileismo, Vallejos dijo que “todos allá saben que a Peluc le financió la campaña Uñac y además conocen que entregó una banca del senado a Uñac, por eso es que no le tienen confianza”.

Al respecto de la denuncia de que se “entregó” una banca, Vallejos puntualizó que “en el recuento definitivo aparecieron 1.800 votos de Uñac con los que terminó ganando la segunda banca a favor de la senadora camporista y eso es por el acuerdo de Peluc con Uñac”. Pero también le apuntó a los apoderados del oficialismo provincial, ya que Vallejos dijo que “extrañamente los votos que aparecieron fueron para Uñac y no para Achem u otro candidato, claramente, los muchachos de Producción y Trabajo se cagaron las patas (dixit) para defender a sus candidatos y ahora el gobierno tiene un legislador menos para ayudar al presidente Milei en la discusión legislativa”.

El referente de Evolución Liberal también se mostró crítico con al actual Gobierno, “porque deberían revisar esos fondos que se utilizaron para la campaña electoral de Uñac y también para la de Peluc. Esos fondos salieron de entes u organismo oficiales del Gobierno de San Juan en la gestión pasada y debería investigarse para detectar si existió algún delito”.

En la crítica, Vallejos exceptuó a Marcelo Orrego, ya que aseveró que “la verdad no sé si encomendó a algún funcionario que lo lleve a cabo y además está gobernando en un contexto de crisis que seguramente lo lleva a poner la lupa sobre otras cuestiones de la vida cotidiana que deben tomar su mayor parte del tiempo”.

Respecto a funcionarios del orreguismo que deberían motorizar investigaciones, puso el enfoque en lo revelado en DIARIO HUARPE respecto al ahorro de $1.500 millones de la OSP en la compra de remedios. En este punto, Vallejos dijo que “hay que profundizar sobre eso, ya que si esos fondos alcanzaron para 10 remedios en vez de 20, por ejemplo en oncológicos, existen sanjuaninos que no lo recibieron y por lo tanto hay perjuicio a la sociedad. Además, si se pagaron sobreprecios, esto se decodifica en malversación de fondos y debe denunciarse para que la justicia investigue”.

Textuales

Sergio Vallejos / Referente de Evolución Liberal