¿Vuelve para otra despedida? La confesión de Juan Martín Del Potro

Juan Martín Del Potro dijo presente en el US Open en las últimas horas y terminó en boca de todos. Claro está que cuando el argentino ingresa en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King es recibido con aplausos de todas partes. Si bien ya fueron trece los años que pasaron desde que logró el título de campeón del Abierto de los Estados Unidos cuando venció a Roger Federer en la final, la organización le da el máximo posible.

Siendo así, Del Potro se acercó a dialogar con los periodistas de ESPN tras el duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Ahí, mencionó: “Cuando llegué me recibió la gente del torneo y lo primero que me dijeron fue: ‘tenemos mucha experiencia de hacer despedidas de gente importante. Lo acabamos de hacer este año’ Como diciéndome ‘pensalo para el año que viene, que viste lo que hicimos con Serena, si te da la piernas, podríamos’”.

“Obviamente que me generó algo interno muy fuerte. Los últimos días también. Y cómo lo vengo diciendo últimamente, la ventana de la posible vuelta la voy a dejar abierta mientras sigo en la búsqueda de un tratamiento que me funcione. Esa búsqueda no la dejé, no la cerré por completo porque también lo necesito para mi día a día, y vivir con una mejor calidad de vida. Y creo que una cosa puede traer la otra, pero hoy por hoy, mi primer paso es la calidad de vida y poder vivir sin dolor”, profundizó Juan Martín.

El presente de Juan Martín Del Potro

Además, el tandilense aportó: “Es mi lugar. Siento que es mi lugar. Pero a la hora de tomar la decisión de venir acá se me cruzan mil cosas por la cabeza. Porque todavía me siento jugador. No pienso como un ex tenista. O hago cosas de ex tenista. Si digo ‘vengo acá, la voy a pasar bien. Voy a ver amigos, ex tenistas, nuevas generaciones’ Pero también, cuando los veo jugar digo ‘yo tengo que estar ahí. Todavía sigo sintiendo eso, entonces tengo una combinación de sentimientos raros”.

“Vivo un día a día, con muchos altibajos emocionales. Desde lo tenístico y también en el proceso que estoy empezando a trabajar. Hasta ahora siempre tuve el foco en volver, en recuperarme, hacer un tratamiento y regresar a las canchas. Hasta que un poco antes del torneo de Buenos Aires tuve que tomar la decisión de cambiar el rumbo porque no lo estaba pudiendo lograr y me hacía muy mal. Yo no sé si ese fue mi último partido de la carrera, pero lo que sí tengo claro es que busco un bienestar en mi día a día”, cerró Juan Martín Del Potro.