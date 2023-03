Wado de Pedro dejó entrever la posibilidad de una candidatura presidencial

El ministro del Interior Wado de Pedro, dejó la puerta abierta ante una posible carrera hacia la presidencia y afirmó que no tiene problemas con ser parte de un proyecto colectivo desde el lugar que le toque y serán sus propios compañeros quienes decidan cuál será la posición dentro de las próximas elecciones.

“No tengo problema en ser parte de un proyecto colectivo desde el lugar que me toque yo generalmente puse el cuerpo, en 2001, en los 90. Así que no tengo problema en ser parte de un proyecto colectivo desde el lugar que me toque”, aseguró en el día de ayer uno de los alfiles kirchnerista del Gobierno, quien dijo que serán sus compañeros y compañeras los que determinen en qué lugar colocarlo para las elecciones.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Siempre concebí la militancia y concibo la política de manera colectiva. Lo que el espacio vea que sea mejor. Nunca concebí la política como algo personal, tengo mi ego totalmente afuera de la política. Siempre voy a estar, eso nos enseñaron Néstor y Cristina. La política es algo colectivo, otra cosa de lo que generalmente se ve”, se limitó a decir el referente del Frente de Todos, el espacio oficial que todavía no tiene un postulante definido, mientras se acentúan los cruces entre la Casa

Convencido de que en la Argentina es necesario “tomar decisiones y enfrentar los poderes fácticos que usan al Estado para seguir haciendo negocios privados que van en contra de la gente”, el ministro del Interior cuestionó a los socios de Juntos por el Cambio. “El nivel de irresponsabilidad que tuvieron a la hora de gobernar está potenciado con el nivel de irresponsabilidad que tienen a la hora de ser oposición”, consideró el funcionario, quien entendió que algunos dirigentes de ese espacio buscan “un desgaste del Gobierno”, que a la Argentina “le vaya mal” y “poner palos en la rueda”.

“Uno de los desafíos que tenemos es volver a unir al peronismo con el campo”

Presente ayer en la apertura de Expoagro, que se realiza esta semana en San Nicolás, el posible presidenciable también apuntó contra los cambiemitas por la relación con los sectores productivos. “Cuando uno mira los números de la producción y del empleo, se da cuenta de que hay algunos que tienen un discurso pro campo pro empresa, pero que casualmente el discurso va para un lado y la gestión para el otro”, refirió.

Mientras que el agro aparece como uno de los espacios de la economía de vínculo más difícil con el kirchnerismo, por una relación que quedó tensada tras la Resolución 125 de retenciones, de Pedro sostuvo que “uno de los desafíos” que tiene su fuerza política es “volver a unir al peronismo con el campo”.

Publicidad

“Hay una vieja historia, hay demasiada ideologización en algún sector y en alguna dirigencia, pero los productores son otra cosa. No hay algo uniforme que se llame campo. Campo no es una sola cosa. Hay muchas entidades, pero la mayoría de los productores ni siquiera participan de eso. Para nosotros no hay federalismo, no hay arraigo, si al sector agropecuario no le va bien, porque en el interior gran parte de la población vive del sector agropecuario”, comentó el ministro, que acotó: “No hay algo ideológico, al contrario, somos los que promovemos, protegemos y fomentamos modelos productivos que lleven dignidad y empleo a las familias argentinas”.