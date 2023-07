Wado de Pedro transfirió la organización de las elecciones a la Secretaría General de Presidencia

El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, transfirió la organización de las elecciones 2023 a la Secretaría General de la Presidencia para lograr mayor "transparencia" en el proceso según consideraron junto con el mandatario Alberto Fernández.

La precandidatura legislativa de Wado de Pedro no interfiere legalmente con su participación en la organización de los comicios, pero ante su presencia en las boletas y la posible especulación, tanto el Presidente como el ministro decidieron realizar el traslado de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

"Con esta decisión, seguimos trabajando para fortalecer aún más un proceso electoral que, en las elecciones legislativas de 2021 y aún en pandemia, demostró ser el más eficiente, rápido y transparente", sostuvo mediante una publicación en Twitter.

Según afirmó en un comunicado el Ministerio del Interior, la elección del 2021 "aún en contexto de pandemia contó con el escrutinio provisorio más rápido, transparente y ágil desde la vuelta de la democracia" y la organizó la cartera que ahora la transfirió.

Elecciones 2023: Wado de Pedro informó quién hará el recuento provisorio

El ministro sonaba como candidato a presidente por Unión por la Patria, la coalición oficialista, y desde la oposición realizaron el pedido para que declinara de encargarse de los comicios. Ahora, si bien no participará en la dupla que buscará renovar el Poder Ejecutivo, el ministro irá en la boleta como senador.

"Los resultados de la gestión fueron altamente positivos para la democracia. Se ha trabajado a conciencia para construir herramientas concretas que le permitan a los partidos políticos tener un mayor control del proceso, como por ejemplo con la puesta en marcha del sistema de trazabilidad de actas", destacó el comunicado del Ministerio del Interior.

Históricamente, quien se encarga de la cartera es quien presenta los resultados el día de la elección además del centro de cómputos que realiza el conteo provisorio, mientras que la Justicia finaliza con el recuento legal que entrega de manera formal la victoria.

Ahora de Pedro no formará parte de la organización para no estar a ambos lados del mostrador. De esta manera, la Secretaría de la Presidencia será la organizadora ya que Fernández no participará de los comicios como candidato.

