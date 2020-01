Wado De Pedro y el gobernador Valdés dialogaron sobre economía y avance de obras en Corrientes

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se reunió hoy con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, con quien avanzó en las iniciativas que el gobierno nacional desarrollará en la provincia para crear empleo y fortalecer la economía local, en áreas como infraestructura y vías de comunicaciones, y la reanudación de obras que se encontraban detenidas.



"Hablamos de temas de interés de la provincia que están relacionados con la Nación, en los que estamos trabajando en forma conjunta, y otras referidas a rutas, caminos, forestación, temas de producción, en el marco de retomar una agenda de desarrollo y crecimiento", dijo Valdés luego del encuentro con el ministro en la Casa Rosada.



El gobernador destacó la importancia de la hidrovía para el transporte internacional y para Corrientes, que tiene "700 kilómetros sobre el río Paraná", un sector en el cual "estamos tratando de trabajar en forma conjunta el tema de puertos" y donde la provincia tiene "tres puertos locales que estamos desarrollando con fondos propios y uno nacional".



Los puertos de la provincia se encuentran en la ciudad de Corrientes; Ituzaingó, próximo a la represa binacional de Yacyretá, y Lavalle, a unos 50 kilómetros de Goya, en el sur provincial, en tanto el puerto nacional es el de Itá Ibaté, a unos 160 kilómetros al este de la capital provincial, en el tramo fronterizo con Paraguay del río Paraná.



Valdés destacó la importancia del nuevo puerto de Itá Ibaté, en una de las zonas más productivas de Corrientes, con una capacidad prevista para mover unas 450 mil toneladas al año, principalmente arroz y madera. Dijo que "es una obra que estaba parada que queremos reactivar y estamos pidiendo que la Nación reactive su construcción".



Consultado sobre si habló de fondos con De Pedro, comentó que "estamos hablando de fondos adeudados a Corrientes y tienen que ver con una cuota de 150 millones de pesos, correspondiente a 2017, que aprobamos por ley y está pendiente de ser abonada".



Además, dijo, "hay otros 247 millones de pesos que nos adeuda Anses correspondiente a las últimas dos cuotas del año pasado y tenemos que comenzar trabajar para que se remitan a la caja de la provincia, una caja previsional no transferida a la Nación".



Añadió que De Pedro respondió que "eso se va a estar efectivizando lo antes posible y esperamos que así sea, porque sabemos el valor del dinero y lo necesario que son esos fondos para abonar y compensar lo que ya cobraron los jubilados".



Del Programa Argentina contra el Hambre, Valdés indicó que no se abordó en la reunión pero lo calificó como "bueno" ya que "todo lo que sea ayudar al que menos tiene es fundamental y si viene ayuda de la Nación y se pueden sumar a lo que estamos haciendo en la provincia es una complementación significativa, porque Corrientes no escapa a la situación general de la Argentina".