Walberto Allende: “A Rivera Prudencio le molesta ser controlado”

“Allende en vez de pegarnos debería mostrar qué hizo como diputado”, declaró Jorge Rivera Prudencio, presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), a DIARIO HUARPE tras la presentación que realizó el diputado nacional para que el Tribunal de Cuentas de San Juan determine si fue legal o no el llamado a concurso que se realizó para la construcción de cocheras y dos galpones con los recursos que otorga el Fondo Piede y el Fondo Línea de 500 kV. Aunque la disputa no quedó ahí, ya que ahora fue el propio Allende quien salió a decir que “a Rivera Prudencio le molesta ser controlado” y le recordó también que “como funcionario público está obligado y debe dar explicaciones”.

“Lo que está realizando Rivera Prudencio está mal, me ataque personalmente cuando yo, como usuario y no como diputado nacional, estoy preguntando algo. El pedido de información pública está contemplado en la Constitución Provincial y Nacional y yo hago uso de ese derecho”, dijo Allende y aclaró que “a mí me envió una carta notarial por el pedido que realicé y sin dudas esto es un mensaje por elevación para el resto de los usuarios e instituciones que vienen realizando diversos reclamos al EPRE. Yo sólo dije que en este contexto que vivimos no es oportuno realizar lo que ellos pretenden”.

Al ser consultado sobre los dichos de Rivera Prudencio en relación a que está haciendo esto para lograr una nueva candidatura como diputado nacional, Allende, en tono jocoso comentó que “hay algunos personajes que se sienten muy importantes. Yo les diría a todos aquellos que pretenden ser candidatos que se peleen con el presidente del EPRE que es una persona muy importante en el contexto provincial”.

También añadió que “creo que el fin de la cuestión en todo esto es que a Rivera Prudencio le molesta ser controlado y dar explicaciones. Esto le corresponde a cualquier funcionario público. La ley es muy clara y la información no puede negarse a ningún usuario”. Además recordó que “yo hice un primer pedido de información como diputado nacional y en su contestación casi que me prohíbe pasar por la vereda del EPRE. Luego hice el mismo pedido como usuario y ahí tuvo la obligación de dármela”.

Una vieja pelea: Rivera Prudencio-Enrique Conti

La disputa mediática del presidente del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, ya se había dado tiempo atrás con otro dirigente político de peso. Fue en 2016 con el bloquista Enrique Conti, quien desde el Tribunal de Cuentas cuestionó duramente la no rendición de gastos de las obra de la Línea de 500 kV entre San Juan y Mendoza.

Incluso en aquella oportunidad el vocal del Tribunal de Cuentas solicitó una multa económica a Rivera Prudencio por no rendir los balances del fondo que administra el EPRE del 2005, año de su creación, al 2012.