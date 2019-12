Washington eleva los controles aéreos sobre Corea del Norte por sus movimientos militares

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Ejército estadounidense desplegó hoy un avión de reconocimiento sobre Corea del Norte por cuarta vez en cinco días para vigilar sus movimientos militares tras las reiteradas pruebas de armas de las últimas semanas.



El avión desplegado es un RC-135W, capaz de geolocalizar señales a través del espectro electromagnético.



El aparato sobrevoló zonas del Mar Amarillo (llamado Mar del Oeste en las dos Coreas) y áreas cercanas a la capital surcoreana, informó la agencia de noticias EFE.



Esta operación sucede a otras realizadas en la víspera y los días 27 y 28 de noviembre, cuando se desplegaron también aeronaves que interceptan señales de radio y que "cartografían" operaciones en tierra y aire.



El jueves pasado, Corea del Norte disparó dos proyectiles hacia el Mar de Japón mediante un lanzacohetes de gran calibre y el 23 de noviembre realizó pruebas de artillería en una isla situada cerca de la llamada Línea Límite Norte (LLN).



La LLN es una zona muy sensible que fue escenario de varios enfrentamientos entre las dos Coreas que causaron de manera conjunta más de un centenar de militares muertos en las últimas dos décadas.



Estos últimos ensayos de armas se producen un mes antes de que se cumpla el plazo dado por Corea del Norte para que Estados Unidos traiga una nueva propuesta a la mesa de diálogo sobre desnuclearización.



Las negociaciones bilaterales no han avanzado desde la fracasada cumbre de febrero en Hanoi, donde Washington consideró insuficiente la oferta de Pyonyang referente al desmantelamiento de sus activos nucleares y se negó a levantar sanciones económicas.



Los expertos creen que, de no haber avances en las próximas semanas, el régimen podría realizar nuevos ensayos de armas, especialmente de misiles de alcance intermedio, a partir de enero.