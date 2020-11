Wey Zapata Bacur salió del coma y dio un mensaje a la gente del motocross

El piloto sanjuanino de motocross, Gerónimo Alberto “Wey” Zapata Bacur, salió del coma y está en una sala común después de protagonizar un siniestro vial en el departamento Pocito que lo dejó en grave estado.

Así lo confirmó en radio Sarmiento, el papá Gerónimo Zapata.“El Alberto está de primera, hizo una evolución muy grande, ya salió de terapia y ahora está en sala común", dijo el hombre.

“Gracias por preocuparse por nosotros, desde el accidente mucha gente asistió al hospital, recibimos mensajes de pilotos de todos el país, Latinoamérica y el Mundo”, expresó.

Sobre el siniestro el hombre explicó: “No hubo otro auto que haya provocado el accidente". Luego contó que ese día su hijo estaba "muy pasado de vueltas", que no había descansado bien después de entrenar mucho y dar clases a unos chicos. Señaló que ese domingo por la tarde iba en el auto Chevrolet Corsa Contry y pegó una cabeceada que le hizo perder el control.

Foto Cross Prensa.

El "Wey" fue rescatado por su "ángel de la guarda", una médica que vio el accidente y frenó a la orilla del camino para auxiliarlo. La mujer pudo sacarlo del vehículo y después asistirlo. El padre señaló que "Alberto estuvo siempre consciente, él vio cómo su brazo pendía de un cuerito apenas, hasta que llegó la ambulancia y perdió el conocimiento".

Zapata relató que aún no hablaron con su hijo sobre la pérdida del brazo izquierdo y que seguramente lo harán con apoyo psicológico porque no saben como va a reaccionar, ya que se encuentra sedado. "Probablemente pronto los médicos le den el alta, ha evolucionado rápido y bien”, cerró.

Por su parte, el "Wey" Zapata Bacur grabó un audio que llegó al mundo del motociclismo a través de la página de Facebook de Cross Prensa.

El joven dijo: “Me estuvo contando el doctor, que la gente está activando el motocross, que mañana se va a abrir. Me pone muy contento, no solamente por parte mía si no por todos lo que van a poder disfrutar de una tarde de motocross como tiene que ser. “En esta vida tiene que haber motocross, les mando un abrazo y gracias por el aguante”, cerró.