Winona Ryder, la mejor paga de Stranger Things: cuánto ganan sus compañeros

El pasado 26 de noviembre, Netflix lanzó la quinta temporada de Stranger Things, la exitosa creación de los hermanos Matt y Ross Duffer junto al productor Shawn Levy. Según diversos informes, los honorarios del elenco principal para esta entrega final están generando un gran revuelo en la industria. En la cima de la pirámide salarial se encuentran Winona Ryder y David Harbour, quienes percibirán la suma de 1.185.500 dólares por cada episodio.

Por su parte, Gaten Matarazzo recibirá casi 875.000 dólares por capítulo, mientras que Caleb McLaughlin y Noah Schnapp han acordado una ganancia de aproximadamente 7 millones de dólares por la temporada completa.

En cuanto a Millie Bobby Brown, los reportes indican que cobra 300.000 dólares por episodio, aunque podría recibir entre 250.000 y 350.000 dólares adicionales mediante otro contrato con la plataforma.

Finn Wolfhard ha visto su tarifa ascender a 375.000 dólares por capítulo, una diferencia abismal frente a los 20.000 dólares que ganaba en el inicio de la serie.

Finalmente, actores como Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton y Maya Hawke perciben actualmente 750.000 dólares por cada entrega de la producción.