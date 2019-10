Wolf cuestionó a la Comisión Nacional por la Memoria por "falta de coherencia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado Waldo Wolf cuestionó hoy que a la Comisión Nacional por la Memoria al considerar que tiene "falta de coherencia" y "desvirtúa la misión de Adolfo Pérez Esquivel" al interferir en la investigación que realiza el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, respecto de una supuesta red de espionaje ilegal conformada por actores judiciales y periodistas. Al mismo tiempo, le recomendó al Premio Nobel de la Paz que se pronuncie, en cambio, "en contra de lo que pasa en Venezuela". En referencia a la carta enviada por el organismo a la Cámara de Diputados (donde se desliza la importancia de investigar la conducta de comunicadores sociales, entre otras cuestiones), Wolf dijo hoy en FM Concepto que "además es desopilante, porque nos acusa de perseguir a Pérez Esquivel". "Bajo esta concepción pareciera que no se pudiera criticar a nadie, además me preocupa la falta de coherencia de una institución que nació con valores nobles y actuó con valores nobles", manifestó. Al mismo tiempo se preguntó: "¿Que tiene que ver una investigación de periodistas con delitos de lesa humanidad?". Para Wolf, la institución "debe promover la memoria en vez de meterse a dar informes para los que no tiene ni capacidad ni experiencia, sobre información vinculada a periodistas". También evaluó que no debe "perder tiempo en mandar cartas a los diputados, porque es desopilante", aunque en otro tramo de la entrevista, valoró trabajo hecho a lo largo del tiempo en referencia a la dictadura". "Sin embargo, no lo escuché a Pérez Esquivel preocuparse por lo que pasa en Venezuela así que debería más bien referirse al respecto", finalizó el diputado.