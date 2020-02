Ya hay dos casos autóctonos de dengue en territorio bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio de Salud bonaerense confirmó hoy 73 casos de dengue en territorio bonaerense, y dos de ellos son autóctonos, es decir que no se trata de personas que hayan viajado a zonas con circulación del virus.



"Hasta ahora, en lo que va del 2020 en la Provincia de Buenos Aires se registraron 118 casos de dengue, 73 de los cuales están confirmados y otros 45 están estudio", expresó la cartera sanitaria provincial en su Boletín Epidemiológico, donde se detalla que "la mayoría de los casos confirmados tienen antecedente de viaje a Paraguay, Colombia, Bolivia y Misiones".



"Del total de casos confirmados, 2 no tienen antecedentes de viaje a zonas con circulación viral y corresponden a los municipios de Moreno y Tres de Febrero; en tanto se investiga un tercer caso autóctono en Pilar, aunque podría haber un antecedente de viaje", se precisó en el Boletín.



Los municipios bonaerenses en los que se detectaron los 73 casos confirmados son Coronel Rosales (1), Daireaux (3), Pergamino (2, uno más que semana previa), Escobar (2, uno más), San Martín (3, dos más), José C. Paz (3), Malvinas Argentinas (1), Pilar (1), San Fernando (1), San Isidro (2), San Miguel (2), Tigre (7, tres más), Vicente López (4), Zárate (1), Esteban Echeverría (1), Ezeiza (3, uno más), Florencio Varela (2), Lanús (1), Lomas de Zamora (4, dos más), Quilmes (4, uno más), Merlo (5, uno más), Moreno (4, uno más), Bolívar (2), Tres de Febrero (2, uno más), General Puyrredón (1), Berisso (1), La Plata (4, uno más), La Matanza (6, cuatro más que semana previa).



En estos municipios se realizaron acciones de control de foco en los domicilios y se visitaron las viviendas aledañas al mismo; en tanto los equipos de promotores de salud sensibilizaron a la población para promover descacharrado y control médico ante posibles síntomas de la enfermedad.



Además, se realizó fumigación espacial en los barrios donde se registraron casos.