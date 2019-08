A través de las redes sociales se viralizó el caso de Brooke Houts, una ‘youtuber’ de Los Angeles, Estados Unidos, que maltrató a su perro. Generalmente ella suele publicar secuencias en las que muestra su rutina y los cuidados que tiene con los animales pero hace algunos días se equivocó de imágenes y mostró cómo le pega a su mascota.

Muchos usuarios manifestaron su enojo después de que se filtraran las imágenes sin editar donde se observa cómo le grita y golpea al animal.

SHOCKING! YouTuber @brookehouts uploads a unedited wrong video file to her channel! The Unedited version shows her ABUSING HER DOG! pic.twitter.com/3dKE3DvQVL