Zé Perdigao viene a celebrar la "buena salud del fado"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El reconocido cantante portugués de fado Zé Perdigao, invitado internacional del 4to. Festival Porteño de Fado y Tango que entre mañana y el sábado ofrecerá tres jornadas de recitales con entrada libre en diferentes salas porteñas, sostuvo que el género "goza de buena salud y se expande al mundo”.



“Afortunadamente vivimos una nueva y buena fase del fado en Portugal con grandes voces y grandes compositores y autores”, destacó Zé Perdigao durante una entrevista con Télam.



El intérprete oriundo de Guimaraes irrumpió como un renovador del género en 2008 con el álbum “Os fados do rock”, experiencia que evocó como “un riesgo superado por la buena aceptación que le abrió las puertas a otras voces y proyectos”.



Con ese impulso, el artista llegó en 2012 a la Argentina en el marco de la primera edición del Festival Porteño de Fado y Tango, dos años más tarde se convirtió en el primer portugués en merecer el reconocimiento como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y ahora regresa para cerrar la cuarta entrega del espacio.



“Estoy seguro de que este Festival que me permitió darme a conocer en la Argentina es una referencia para toda América Latina en relación al fado y al tango y si hablamos de calidad, la grilla artística habla por sí misma”, ponderó antes de esta nueva visita al país.



El Festival comenzará mañana a las 20 en Teatro Monteviejo (Lavalle 3177) con las presencias de Mariana Accinelli junto a Diego Capa; Leandro Cacioni-Laura Canteros; Almalusa y las participaciones de Lidia Borda-Daniel Godfrid y la danza de Soledad Rivero y Daro Farías.



El viernes 1 en el CAFF (Sánchez de Bustamante 772) se presentarán Fadeiros y la dupla de voz y piano conformada por Hernán "Cucuza" Castiello y Noelia Sinkunas; mientras que el 2, también en el CAFF, actuarán Walter "Chino" Laborde-Federico Mizrahi; Karina Beorlegui y Zé Perdigao acompañado por Nacho Cabello en guitarra criolla y portuguesa y Pablo Bronzini en piano.



De cara a esa actuación, Zé Perdigao adelantó que su participación "será una mezcla de nostalgia y homenaje a muchos autores, compositores e intérpretes de fado que nunca olvidarán a nuestra gran voz Amalia Rodrigues", fallecida hace dos décadas a los 79 años”.



Pero el presente musical del vocalista lusitano es más amplio a partir de su radicación desde 2015 en el país insular africano de Cabo Verde que motivó su más reciente disco "EnCanto" (2019), mientras que en junio pasado realizó su primera gira por Brasil acompañado por los músicos brasileños Wallace Oliveira y Sérgio Borges.



“Ya puedo ver que mi próximo proyecto pasará por América Latina y se grabará en estudios en Buenos Aires. Más no puedo contar”, deslizó para terminar la charla.