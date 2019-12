Ziliotto pide que vuelva Fondo Sojero y plantea discutir coparticipación a la ciudad de Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto opinó que el presidente Alberto Fernández, debería restablecer el Fondo Federal Solidario, que eliminó la gestión macrista y que se distribuía entre los municipios de todo el país, al tiempo que opinó que es necesario "retroceder el decreto de 2016 por el cual se triplicó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires".



"Yo creo que el gobierno nacional, que hoy conduce nuestro presidente Alberto Fernández, debería restituir el Fondo Federal Solidario, o fondo sojero, como se lo conoce, porque sin duda alguna cuando estaba logró dar muchas respuestas a los intendentes", declaró hoy a la prensa el gobernador pampeano.



Ziliotto recordó que "el fondo sojero se distribuía entre los municipios del país" y fue eliminado por el ex presidente Mauricio Macri hace cuatro años.



Al respecto adelantó que éste "será uno de los temas que llevaré a la reunión de gobernadores, donde pediré que se restablezca un fondo federal de ese tipo, porque ha sido un programa que no sólo da respuesta en obra pública sino también en generar trabajo".



"Seguramente, cuando se debata en el Congreso o a través de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, habrá que ver si hay una suma coparticipable para restituir ese fondo", opinó Ziliotto, y señaló que el presidente Fernández le comentó que es necesario "retroceder el decreto de 2016, a través del cual se triplicó la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires".



"Con eso, hay recursos para federalizar también los impuestos que pagan todos los argentinos, para que no quede todo en la ciudad de Buenos Aires", concluyó.