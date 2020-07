Zonda perdió $11 millones por no cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal

La gestión de Miguel Ángel Atampiz al frente de Zonda sumó un nuevo capítulo, por lo menos, cuestionable. Por no cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, el departamento perdió la posibilidad de ejecutar obras por $11.000.000 que iban a llegar a través del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere).

De esta manera, será el único distrito de la provincia que no contará con estos recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El dinero será redistribuido entre los otros 18 departamentos que sí hicieron bien las cuentas durante el 2019.

El año pasado, la gestión uñaquista estrenó la nueva Ley de Coparticipación Municipal y entre los recursos a distribuir, incluyó un sistema de premios y castigos. Se trata del Fodere, que se divide entre las comunas que alcancen las exigencias de ordenamiento y racionamiento del gasto que fija la Ley de Responsabilidad Fiscal y las que no, como Zonda, se quedan con las manos vacías.

El fondo equivale a un 3% de la masa coparticipable y en 2019 terminó con una cifra de $200.000.000 millones.

Zonda perdió la posibilidad de contar con $11.000.000 para obra pública durante este segundo semestre del año por no cumplir la Regla de Empleo que estipula la Ley de Responsabilidad Fiscal. En pocas palabras, el intendente Atampiz autorizó durante el 2019 la contratación de personal más allá del número permitido, originando así un incremento desmesurado en el gasto corriente. Acción por demás polémica, ya que sabiendo que iba a perder estos recursos vitales para el desarrollo del departamento, decidió dar el visto bueno para la contratación de más empleados a través de la modalidad de becas municipales, con montos mensuales que van de $2.000 a $4.000.

La Ley de Responsabilidad Fiscal es por demás clara: municipio que no cumple pierde el dinero del Fodere. Es por eso que las evaluaciones son trimestrales, para darle la posibilidad al jefe comunal de cambiar el rumbo en el caso de ver que no cierran los números. Atampiz no logró observar esto a tiempo y dejó al departamento sin este dinero.

Desde Zonda cuestionaron la decisión del Ministerio de Hacienda y Finanzas e hicieron el descargo pertinente. En el mismo aclararon que la contratación de personal durante el 2019 se debió a la mala situación económica que derivó en un mayor número de desempleo en los diferimientos productivos y la terminación de obra pública encarada por la Provincia en el departamento. Situación que los obligó a dar una respuesta a sus vecinos, según dijeron.

Esta decisión que tomó el Gobierno provincial, con el respaldo de la Ley de Coparticipación, se conoció días después del cargo que formuló el Tribunal de Cuentas de San Juan por haber encontrado irregularidades por $3.940.221,81 (y no $9.400.000 como había publicado DIARIO HUARPE en un primer momento) durante el año 2018. El órgano revisor entiende que puede existir un perjuicio fiscal contra la comuna y si Atampiz no cumple con la presentación de toda la documentación, puede ser obligado a responder con su patrimonio.

Dios es argentino y atiende en Buenos Aires

A pesar de la desordenada gestión que lleva adelante el intendente Miguel Ángel Atampiz en Zonda y que derivó en la perdida de $11.000.000 para obra pública en este segundo semestre del año, no quedará con las manos vacías. Es que el gobierno de Alberto Fernández, y luego de una gestión que realizó el gobernador Sergio Uñac en Nación, envió $500 millones a través del Plan Argentina Hace.

Por este plan el municipio recibirá $14.000.000 y ese dinero lo usará para la iluminación de arterias principales como Matías Sánchez y Ruta 12 y la construcción de veredas.