$4.000 y 9 meses de prisión en suspenso para el conductor borracho que se metió en la Peatonal

El conductor borracho que entró con su auto a la Peatonal el fin de semana fue condenado este martes a 9 meses de prisión en suspenso y a pagar las costas del juicio por un monto total de $4.000.

Se trata de Diego Nicolás Reynoso, chimbero y de 32 años, quien no deberá ir a prisión pero sí pagará los costos del juicio en el que lo condenaron.

El hecho ocurrió a las 20:25 del sábado, cuando 2 policías que estaban de guardia sintieron un estruendo y una frenada. Cuando fueron a ver qué pasaba, se encontraron con un automóvil Gol Trend circulando por la peatonal.

El auto entró a toda marcha, recorrió unos 25 metros y logró frenar frente de la imagen de la Virgen que está en el costado norte de la calle Rivadavia, casi en avenida Rioja. No hubo heridos gracias a que el paseo estaba vacío por la cuarentena total para prevenir el contagio del coronavirus.

De acuerdo con el test de alcoholemia, el infractor, registró 2,02 gramos de alcohol en sangre, una cantidad que cuadruplica el nivel autorizado para conductores no profesionales (0,5). Las autoridades también realizaron un peritaje del auto y determinaron que cuenta con frenos y dirección en perfectas condiciones.

Desde la Justicia aclararon que esta condena de prisión en suspenso se debe a que por política de la Justicia en lo Penal no darán condena de tareas comunitarias, más conocida como probation.

Es que se pondría al condenado a un posible riesgo para su salud si debe ir a trabajar a un organismo público u ONG en tiempos de cuarentena por coronavirus, explicaron.

Reynoso, al igual que otros detenidos por violar la cuarentena, no deberá ir preso. Es que la violación al artículo 205 del Código Penal tiene una pena de entre 6 meses y dos años, y quienes no son "reincidentes" o cometen otro delito en el mismo momento, no van presos.

Igualmente el chimbero quedó con un antecedente de un delito doloso y, si cometiera otro, la condena que tendrá será sí o sí con una prisión efectiva.