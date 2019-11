"A Diego y a mí, el fútbol nos ha ayudado a salir de momentos difíciles", dijo el DT de Banfield

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El DT de Banfield, Julio Falcioni, calificó de "muy emotivo" el abrazo con Diego Maradona al final del empate 1 a 1 de esta noche entre su equipo y Gimnasia y Esgrima La Plata, y afirmó que el fútbol nos ayudó a ambos "a salir de momentos difíciles".



"Fue muy emotivo el abrazo con Diego. Jugamos juntos en la Selección, compartimos grandes momentos y hacía mucho que no lo veía. Es muy lindo verlo así, le deseo lo mejor", indicó Falcioni.



Y agregó: "Tanto a él como a mí, el fútbol nos ayudó a salir de momentos muy difíciles, de circunstancias de salud que fueron muy duras. Es muy lindo verlo bien y en nuestro fútbol".



El abrazo entre Falcioni y Maradona fue, acaso, lo saliente del encuentro de esta noche en el Florencio Sola.



"Fue un partido impreciso, se fue dando así por circunstancias y fallos. Lástima el pasito adelantado por el que nos anularon el gol al principio del encuentro, porque eso habría cambiado todo", dijo.



"Después se dio lo que preveíamos, porque Gimnasia es un equipo duro, aguerrido y que marca bien y que al quedar con 10 jugadores se cerró y no nos dejó hacer nuestro juego. Pero el empate nos sirve para seguir sumando", analizó.



Para el próximo encuentro, con Independiente, Falcioni no podrá contar con el defensor Renato Civelli, que esta noche llegó a su quinta amonestación; y, como hoy, tampoco con Julián Carranza, a quien los dirigentes le entregaron una plaqueta antes de su partida a Inter Miami, propiedad del ex jugador inglés David Beckham y que participa de la Major League Soccer de Estados Unidos.