"A Mancuello le expliqué que las prioridades eran otras", dijo Pusineri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Independiente, Lucas Pusineri, habló con el volante Federico Mancuello y le explicó que tiene "otras prioridades" y de esa manera diluyó las chances del regreso del jugador surgido en las divisiones juveniles del club.



"Llamé por teléfono a Mancuello y le expliqué que las prioridades eran otras", afirmó Pusineri en diálogo con FM 94.7 Radio.



Pusineri apuntó que el actual jugador de Toluca de México no fue solicitado para este mercado de pases y de esta manera no dio lugar a especulaciones.



Hasta el momento, Independiente no realizó incorporaciones y Pusineri pretende un centrodelantero a falta de dos días para el cierre del libro de pases.



Sobre la situación de Pablo Pérez, Pusineri dijo lo siguiente: "hoy por hoy no hay nada resuelto. Él es un jugador realizado, ya hecho".



La continuidad de Pérez, expulsado ante Boca y recurrente a la mala conducta dentro de la cancha, quedó en duda, especialmente con los dichos del presidente Hugo Moyano antes de la reunión por Superliga.



Pusineri también hizo un balance de sus primeros compromisos al frente del equipo: “La imagen y la sensación que quedaron ante River y Boca fueron positivas. Me voy conforme con lo que hemos hecho en estos dos partidos”.