"Beccacece no debe seguir en Independiente", expresó Bertoni

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Daniel Bertoni, ex futbolista de Independiente, opinó que el actual técnico del "Rojo", Sebastián Beccacece "no debe seguir” en su cargo.



Después de la eliminación de la Copa Argentina, tras perder 2-0 frente a Lanús, Bertoni expresó en diálogo con Radio Mitre que "la dirigencia tiene que evaluar bien lo que va a hacer, Independiente perdió todo en lo deportivo y económico. Beccacece no debe seguir".



Bertoni, de 64 años y que con Independiente ganó siete títulos internacionales (tres Copas Libertadores, tres Interamericanas y una Intercontinental entre 1973 y 1976), criticó duramente la actualidad del equipo. "Hace 35 años que Independiente no gana una Libertadores, somos el rey de copas del pasado”, sostuvo.



"Tengo envidia sana por el River de Gallardo, porque es un equipo copero", agregó.



El ex futbolista, campeón del mundo con Argentina en 1978, manifestó que para Independiente le gusta como técnico Gabriel Heinze, actual DT de Vélez, y que el club de Avellaneda debe "tener un Director Deportivo".