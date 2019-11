"Colón en Santa Fe tiene una fortaleza", aseguró Gabriel Milito

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Gabriel Milito, aseguró hoy que "Colón en Santa Fe tiene una fortaleza" en referencia al partido que sostendrán el próximo lunes.



Milito no descartó a Gastón Fernández para visitar a Colón y afirmó que"viajará con el plantel y decidiremos si está para ir de arranque o ser recambio", al tiempo que Iván Gómez está recuperado y le ganará la pulseada a Nahuel Estevez en la mitad de la cancha.



El entrenador de Estudiantes analizó al conjunto sabalero y dijo: "en el fútbol no hay nada exacto, enfrentaremos a un equipo peligroso. Colón tiene 13 puntos y todos los consiguió como local, lo que habla que Santa Fe es una fortaleza para ellos. Es una linda prueba para dar un paso hacia adelante".



Más adelante se refirió al buen momento del equipo y sostuvo que "las victorias te permiten trabajar con tranquilidad durante la semana. La dinámica del fútbol es así. Las malas rachas hay que cortarlas y las buenas sostenerlas".



"Nos vinieron bien estas dos semanas para recuperar a Gastón Fernández e Iván Gómez. Tenemos tres días más para seguir trabajando el equipo, que todavía no lo tengo confirmado", contó el técnico.



En otro tramo de la conferencia aseveró que "me da felicidad por los jugadores haber cosechado cuatro triunfos al hilo y también por la gente, que se pone contenta, pero sobre todo por la necesidad de sumar puntos".



El plantel se entrenará mañana en horario matutino y luego del almuerzo viajará a Santa Fe, donde el domingo realizará un entrenamiento en el cual Milito definirá el equipo, cuya probable alineación sería con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Fuentes e Iván Erquiaga; Enzo Kalinski, Iván Gómez y Matías Pellegrini o Gastón Fernández; Manuel Castro, Mateo Retegui y Edwar López.