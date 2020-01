"Como no se le miente al pueblo, tampoco se le miente a los acreedores", dijo diputado Martínez

El diputado nacional Darío Martínez, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, confirmó hoy que el oficialismo buscará aprobar el jueves de la próxima semana el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa y consideró que "como no se le miente al pueblo argentino, tampoco se le miente a los acreedores", en cuanto a las posibilidades de pago.



El legislador del Frente de Todos afirmó que "está bueno que decida la Argentina cuál es el sendero y no que planteen desde afuera los acreedores", en cuanto al pago, al sostener que ese es el espíritu del proyecto que ayer presentó en conferencia de prensa el ministro de Economía, Martín Guzmán.



"El Ejecutivo necesita autorización del Legislativo (para negociar el pago) porque "fuimos a un proceso de endeudamiento muy fuerte", consideró el diputado sobre la gestión macrista en una entrevista con radio Continental.



Agregó que "una economía parada no produce los dólares necesarios para hacer frente ni siquiera a los intereses de esa deuda".Por eso recalcó que se va a buscar "algún tipo de beneficio o en los intereses o en el capital o en el plazo".



"Como no se le miente al pueblo argentino tampoco se le miente a los acreedores, y les vamos a plantear claramente qué podemos y qué no podemos afrontar", enfatizó el diputado por Neuquén.



"El día martes ya vamos a estar en comisión discutiendo este tema aunque el análisis arrancó ayer a la tarde" marcó entonces sobre los plazos para tratar la iniciativa. En particular sobre si el jueves se espera aprobarlo, respondió: "Yo espero que sí", puntualizó.



Consultado sobre la baja de los bonos que ayer sufrieron los mercados, dijo que "hay desconfianza en todos los sectores" y lo atribuyó a "los cambios de rumbo y de reglas que tuvimos en estos 4 años".



"Independientemente de quién gobierne, el que se quemó con leche ve una vaca y llora", dijo Martínez en este sentido, pero opinó que el presidente Alberto Fernández "en este poco tiempo está dando señales claras" para recuperar la confianza.



Justamente hoy el Gobierno oficializó la inclusión del proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa en el temario de leyes que se tratarán en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, mediante el decreto 98/2020 publicado en el Boletín Oficial.



La decisión lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.