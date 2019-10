"Da la impresión de que no se valora el trabajo contra la corrupción", dice Patricia Bullrich

POR AGENCIA TÉLAM

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo hoy que "da la impresión de que no se valora el trabajo contra la corrupción", en referencia a las excarcelaciones de dirigentes políticos, ex funcionarios y empresarios dispuestas por la Justicia en los últimos días, luego de que los investigados estuvieron detenidos en distintas causas tras el dictado de prisiones preventivas. "De golpe, en todos los casos se ve la misma actitud: empiezan a salir. Está también Espeche (Fernando, el líder de Quebracho)", dijo la ministra al sumar ese caso al de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por los que fue consultada en radio Nacional. "A mi me da la impresión de que hay una situación nueva respecto de una mirada que pudo haber habido de estas personas, cuando estuvieron detenidas", añadió. Bullrich evaluó que las causas aparecen ahora "alivianadas, por lo que me da la impresión de que no se valora el trabajo contra a corrupción que se ha hecho estos años". "Esta idea de que se viene la impunidad, y de que todos los días sale alguno, es algo que también gran parte de la sociedad está sintiendo y va a ser evaluado a la hora del voto", advirtió. No obstante, aseguró que en el Gobierno están "trabajando para que eso no pase, es decir, para que los procesos judiciales sean serios y se independicen de una coyuntura política, porque queremos que los jueces sean jueces, y no que se muevan por humor político". Del mismo modo, manifestó que Juntos por el Cambio trabaja "todos los días para llegar al balotaje, analizamos todas las variables, estamos hablando con la gente y movilizando a la sociedad con esta gran marcha de Mauricio (Macri)", recordó en referencia a la convocatoria del "Sí, se puede". "Estamos convocando a la gente que no nos votó también porque el objetivo es llegar a la segunda vuelta, y todo los días hacemos un paso para eso, y lo importante es la convicción y voluntad que ponemos", finalizó la ministra.