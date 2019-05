Muy segura de sí misma y luchadora. Valentina Bassi, antes de su llegada a San Juan con la obra teatral La Ratonera dialogó con este medio y contó detalles de la obra, el elenco y sobre el cannabis medicinal, por lo que lucha día a día para que sea legal.

¿Qué trae La Ratonera?

Un Agatha Christie, autora de policiales clásica, legendaria. Esta obra es una adaptación de la novela Tres Ratones Ciegos y en la adaptación se titula La Ratonera. Está en cartelera desde que ella la estrenó hace 66 años, es un clásico. Tiene todos los condimentos que tiene la autora, policial y como que aísla a las personas. Están aisladas por la nieve en una hostería y se dará un asesinato, todos lo saben pero no saben quién es.

¿Tiene otro condimento aparte del policial?

Tiene mucha comedia porque esto es esencial para el teatro. Agatha ya tiene comedia y nosotros, sin irnos de la esencia inglesa que mantiene la obra, le ponemos un poco más, nuestra impronta latinoamericana. Los personajes están todos re locos y desde el principio plantea algo lúdico. La disfrutamos muchísimo.

¿Cómo se lleva el elenco?

Increíble y con la gira mejor. Ya nos llevábamos bien en los ensayos. Cuando me ofrecieron trabajar dije ¡vamos ya que con este elenco me animo a todo! Con la gira se afianzó más y en este caso nos unimos muchísimo, nos cuidamos un montón y para mi es una felicidad girar con La Ratonera. Cada semana es como una nueva aventura, un lugar, y cuando el teatro te da este regalo no hay nada más que agradecer.

¿Estás solo con teatro?

Es que haciendo giras es muy difícil hacer otra cosa. Para mí es difícil porque necesito mis tiempos, el tiempo para estar con mi familia. De miércoles a domingo estoy de gira y los días que me quedan quiero estar con mi familia.

¿Tienes propuestas para más adelante ya sea teatro o televisión?

En mi trabajo todo es muy día a día. Tengo la posibilidad de reestrenar una obra de teatro pero está en charla. La idea es enganchar para cuando termine la gira.

En otro orden, ¿haces un remedio de cannabis para tu hijo?

Si hago cannabis medicinal.

¿Cómo llevas este tema teniendo en cuenta que en la actualidad es más común pero es ilegal?

Si es más común pero sigue siendo ilegal. Sigue habiendo muchas trabajas. Yo elegí autocultivar porque al ser ilegal no puedo acceder a una farmacia como es en Uruguay o en Chile donde el autocultivo es legal y hay un dispensario. Acá todavía no llegó eso. Estamos muy atrasados, entonces decidí hacerlo yo. Me acerqué a redes solidarias y me enseñaron a cultivarlo. Yo lo uso para el trastorno del sueño para mi hijo que tiene autismo, y lo uso sólo para ese síntoma, no lo uso de día. La verdad que me es súper efectivo y cuando algo te resulta efectivo y lo haces vos ¿quién me va a parar, quién me va a decir que no lo haga más?

¿Has pedido algún permiso o algo en particular?

No porque no te lo dan, esto es ilegal. Yo soy consciente que estoy haciendo algo ilegal y lo saque a la luz porque me parece que así puedo aportar mi grano de arena para que en algún momento deje de ser ilegal el autocultivo. Me parece que hay que empezar a hablarlo. Está lleno de gente que toma cannabis medicinal pero lo toma a escondidas, le compran a gente que vaya a saber que le dan. Quizás le dan un cannabis con muchos fertilizantes químicos y le arruina la salud. Al ser ilegal es muy peligroso. El autocultivo mientras sea ilegal es peligroso.

¿Cómo fue en tu caso, tuviste acompañamiento médico?

Sí. En mi caso la neuróloga de mi hijo si acompañó el tratamiento. Yo lo empecé hace tres años y en su momento no sabía mucho y lo que se veía es que había muchos pacientes que mejoraban en neurología infantil. Ves casos de epilepsia refractaria que la calidad de vida les cambia completamente. Tenés que ser muy negador para decir que no hay suficiente evidencia, que es lo que dicen algunos.

¿Qué piensas que hay que hacer para cambiar esto?

Hay una ley que está mal reglamentada. La ley es muy limitada, es sobre epilepsia refractaria. Es un avance y hay una investigación pero deja afuera los casos de dolor crónico que es para lo que más se usa el aceite y mas evidencia científica hay en el mundo.

¿Qué te parece el autocultivo?

El autocultivo mientras sea ilegal es peligroso porque no tiene acompañamiento medico. Empiezan a comprar en el mercado negro donde no sabes. Es peligroso y es un caso de salud pública. Los que necesitamos, que somos muchos, seguiremos adelante peléandola Sería genial que fuera legal porque aliviaría el dolor de la gente.

¿No te da miedo la cuestión legal?

No, no me da miedo. Miedo me daban otras cosas como el tener que medicarlo con un psicofármaco espantoso que es de altísima toxicidad y con acciones colaterales tremendas. Ahí si tuve medio y ahí empecé a plantar para perder el medio. Hay que desestigmatizar la planta. El cannabis es una planta que tiene muchísimas propiedades mediciales y muy poca toxicidad. Me parece que todos los que están cerca de alguien que consume el medicamento se da cuenta al instante de que es maravilloso.

Datos de la obra teatral

Este domingo, de la mano de ProTea, subirá a escena una de las mejores obras de suspenso policial de la historia, La Ratonera. La cita será a las 20 en el Teatro Sarmiento.

Valentina Bassi, Gloria Carrá, Fabián Mazzei, Walter Quiróz, son algunas de las reconocidas caras que subirán a escena en el Teatro Sarmiento. Las anticipadas están a la venta en Data y en boletería del teatro.