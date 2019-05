Muy cordial pese a estar complicada de salud con gripe y alergia, pero ya tratada y en recuperación para estar al cien por cien. Antes de su llegada a San Juan, Fabiana Cantilo brindó una entrevista a este medio y no se calló nada.

Fabi, que se presentará el domingo 2 de junio en el Auditorio Juan Victoria, contó sobre la nueva propuesta con la que llega a la provincia, el repertorio que será muy variado, como así también sobre la economía del país, aborto, religión y hasta les dejó un mensaje de aliento a las mujeres.

MIRÁ TAMBIÉN "Me gusta la gente que vende pasión en el instrumento"

¿Qué show traes a San Juan?

Estoy con Marian Pellegrino, guitarrista cordobesa. Tenemos un dúo muy interesante a dos guitarras y un bombo y con esto tan simple hacemos todo. Como que volvimos a la fuente. Marian es muy talentosa y estoy muy contenta de que me acompañe en este periodo. En este show hago un intercambio muy especial con la gente, siempre lo hice pero en este más.

¿Qué canciones se escucharán?

Hacemos todos los temas que la gente conoce, míos y covers. Temas de Charly, Fito, mis temas viejos y nuevos, folclore y tango de los grandes.

MIRÁ TAMBIÉN La inclusión, el estandarte en el museo de la Casa Natal de Sarmiento

¿Sentís el afecto de los sanjuaninos?

En San Juan grabé en el Valle de la Luna que es hermoso. Fui con Gieco y Mercedes un especial con Lanata. Es muy lindo, hermosísimo, amo mi país y amo el interior. Conozco todo, recibo mucho amor y doy mucho amor.

¿Sentiste la necesidad de hacer este cambio de pasar de toda una banda a guitarra y bombo?

Fue una cosa que se dio. Cuando la conocí a Marian, que ella toca folclore, dije voy a hacer un dúo con ella incluso para entrar en el ambiente del folclore y hacer un dúo de todo. Pero también tenemos la banda. Pero este dúo suena muy bien, muy tranquilo, menos ruido y lo pensé antes de que la economía se fuera a la mierda. Es como yo empecé a tocar cuando era chica.

MIRÁ TAMBIÉN "Los argentinos están acostumbrados y ya saben que es un país difícil"

¿Se nota en los recitales lo de la economía del país?

Sabes que a mí me pasa al revés, ahora me pasa que a mí no. Estamos arriesgando porque hacemos la producción nosotras con mis managers y nos pasa al revés, siempre yo al tevés en todo. Es parte de mi vida, estoy preparada para lo que venga y me conformo con poco. Estoy en otra en la cabeza, es muy espiritual. En una búsqueda con el poder superior, es con otro sentido a la vida y una madurez que antes no tenía. Y de veras lo del dúo se me ocurrió antes que empezara a andar mal la economía pero posta espero que todo esto se arregle porque desde que soy chiquita que en este país anda todo mal respecto a la economía. Hay que hacer otra cosa, hacer música, preservar la naturaleza, ir por otro camino porque por el que va no va, va a la perdición.

¿Vos como figura femenina que tira siempre para adelante y defensora de la mujer, qué les dirías?

Que las entiendo. No sé cómo será una madre porque no tengo hijos o estar en pareja haciendo la comida porque no me toco pero pienso que hay que trabajar el tema desde el interior, meditar y tratar de conectar con un poder superior y saber que no están solas en esta lucha que ahora se puede denunciar en cualquier lado. Yo padecí el machismo desde que empecé a cantar hasta ayer pero no me daba cuenta porque soy de mandarme. Ahora hay mucho compañerismo y ya se animaron las primeras a denunciar distintos actos de abuso y entonces ya con eso no estamos solas y eso es interesante. Debes saber que no estás sola que puedes denunciar o escribirle a alguien, a este colectivo de actrices o a mí. En mi privado de Instagram me pueden escribir fabitacontenta. Sé que no es tan fácil, que tienen miedo, pero por lo menos hay que poder hablar, no callarse.

MIRÁ TAMBIÉN "Avengers: Endgame" ya es la segunda película más taquillera de la historia

¿Eres religiosa?

No, en realidad si porque creo en un poder superior en mi recuperación. Creo en Jesús no en el catolicismo porque hay seres en la iglesia que vienen bien y otros que no, sin juzgar a nadie. Pero esto de unirse para escuchar la palabra de Jesús es una buena energía. Jesús dijo “cualquiera que se reúna en mi nombre ahí estaré” y creo en su palabra. Soy simpatizante del budismo y soy iniciada en Kriya Yoga y eso te libera.

Fara finalizar, ¿Sí o no al aborto?