"El desafío del próximo gobierno es mantener los equilibrios", afirmó Tabaré Vázquez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, votó esta mañana a primera hora en el balotaje presidencial en el modesto bario montevideano de La Teja y aseguró que el próximo mandatario tendrá como desafío "mantener los equilibrios sociales, económicos y políticos que hoy el país".



Poco después, lo hicieron el ex presidente José Mujica y la actual vicepresidenta y su esposa, Lucía Topolansky, en el barrio popular del Cerro, en Montevideo.



Topolansky destacó ante la prensa que "el continente, salvo Argentina y Uruguay, está todo complejo", y que la "transparencia" de la Corte Electoral en Uruguay, cuya importancia es "sustancial", es una "garantía" para el ciudadano.



"Eso lo tenemos que cuidar en momentos en que el mundo, no ya Latinoamérica, el mundo, está complicado", sostuvo haciendo una referencia a la crisis desatada en Bolivia por la renuncia y denuncia de golpe de Estado de Evo Morales.



Vázquez, por su parte, se concentró en el escenario nacional y aseguró que su gobierno está preparado para el período de transición con vistas al cambio en la jefatura del Estado el 1 de marzo de 2020 y que él mismo está "disponible para el que gane" desde mañana.



En la puerta de su residencia, donde lo esperaban decenas de periodistas antes de que él se dirigiera al centro de votación para la segunda vuelta de las elecciones de Uruguay, Vázquez, que fue el primer presidente de izquierda de Uruguay (2005-2010), confirmó que el proceso de transición "ya está definido".



Explicó que el Ejecutivo "que lo está preparando desde hace tres meses" y que "quien gane definirá cuándo empieza".



En el centro de votación, Vázquez fue recibido con pasacalles colgados por sus familiares y militantes, con diferentes consignas, que iban desde "Fuerza Tabaré", "Gracias por todos estos años" o "La Teja te abraza".



Unos 2,7 millones de ciudadanos están llamados hoy a las urnas en Uruguay para elegir a su presidente para el período 2020-2025, que saldrá entre el candidato del oficialista Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, o del favorito de las encuestas, el aspirante del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou.



Sobre la posible alternancia y de un cambio en el partido de gobierno, Vázquez fue categórico: "Vivimos en democracia y vale la opinión de la gente, el voto es soberano y hay que respetar, igual que si hay alternancia en el gobierno", según declaraciones realizadas al canal 10 de Uruguay.



Y recordó que en su gobierno anterior le propusieron que fuera a la reelección, en un momento donde tenía "un gran apoyo popular". Sin embargo, no quiso tomar ese camino, que habría requerido una reforma, porque "hay que alternar personas y partidos".



Vázquez ante las consultas sobre política interna, Vázquez aclaró que era su deber respetar la veda electoral que rige desde la medianoche del viernes hasta las 19.30 de hoy (misma hora en Argentina).



Por ese motivo, el mandatario optó por hablar de la situación política de la región, principalmente del "golpe de facto" en Bolivia y reiteró que el 10 de diciembre estará en la asunción de Alberto Fernández como nuevo presidente argentino.