"El gobierno está un poco desorientado, perdido, y subestimó problemas", dijo Lammens

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El candidato a jefe de Gobierno porteño del Frente de Todos (FdT), Matías Lammens, afirmó esta noche que el gobierno de Mauricio Macri "está un poco desorientado, un poco perdido", y advirtió que "ha subestimado muchos problemas". "Estoy preocupado por los datos de la inflación, hay muy pocos motivos para ser optimistas, pues va a haber cinco millones de pobres más", dijo Lammens por TN. El presidente de San Lorenzo instó a "salir de los eslóganes de campaña, de las chicanas, y entender que hay una situación muy compleja, que la gente no la está pasando bien". Lammens aclaró que "no soy kirchnerista y tengo una posición equilibrada" dentro del peronismo, pero destacó que "aunque no soy kirchnerista, el kirchnerismo generó cinco millones de puestos de trabajo en ocho años". El candidato a alcalde porteño del FdT dijo además que después de conocerse el índice de inflación de 5,9% de septiembre "me cuesta mucho ser optimista". "Sin ánimo electoralista, sin chicanas, veo que el gobierno está un poco desorientado, un poco perdido", sostuvo, y advirtió que la administración de Macri "ha subestimado muchos problemas".