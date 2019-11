"El nervio óptico", de Gainza, entre los 100 libros más destacados del año según el New York Times

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

"El nervio óptico", de la escritora argentina María Gainza, forma parte de la lista de los cien libros notables de 2019 según una selección realizada por The New York Times Book Review.



Publicado por el sello Mansalva en 2014 y reeditado por Anagrama cuatro años después, en 2018, el "El nervio óptico" ocupa el puesto 71 del ranking de los 100 mejores libros del año según esa publicación estadounidense.



"En esta deliciosa autoficción que aparece en inglés -el primer libro de Gainza, una crítica argentina de arte-, una mujer ofrece evaluaciones concienzudas de reconocidos pintores que se cruzan con destellos de su vida, generando un todo esclarecedor", se lee en página Web https://www.nytimes.com.



El libro de Gainza fue publicado este año en Estados Unidos, traducido por Thomas Bunstead y tuvo una gran recepci+ón entre la crítica y los lectores.



Del ranking que encabeza "La era del capitalismo de la vigilancia", de Shoshana Zuboff, forman parte autoras como Margareth Atwood, con "Los testamentos", o Sarah Broom, con "La casa amarilla".



Gainza nació el 25 de diciembre de 1975 en Buenos Aires, por más de una década colaboró en la emblemática revista Artforum y en el suplemento Radar del diario Página/12, y trabajó en la corresponsalía de The New York Times en Argentina.



En 2011 publicó "Textos elegidos", una selec­ción de sus notas y ensayos sobre arte argentino; "El nervio óptico", su primera incursión en la narrativa, fue traducido a 10 idiomas y recibida con gran entusiasmo por la crítica; y en 2018 publicó "La luz negra" (Anagrama), una novela sobre falsificadores y falsarios, con personajes reales que parecen de ficción.