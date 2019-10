"El peor impuesto que puede tener un trabajador es la inflación", sostuvo Antonio Caló

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio Caló, sostuvo esta noche que "el peor impuesto que puede tener un trabajador es la inflación, porque le va licuando el salario", en referencia al nuevo indice inflacionario de septiembre, que trepó el 5,9%. El titular de la UOM, al ingresar al 55 Coloquio de IDEA que se desarrolla en el hotel Sheraton de Mar del Plata, expresó "al escuchar que la inflación de septiembre llegó a casi el seis por ciento, me amargué y al mismo tiempo estoy re preocupado, porque al trabajador se le licúa el sueldo". "Si un trabajador gana 30 mil pesos y hace dos meses llenaba una heladera, ahora solo llena un cuarto de heladera", sostuvo el gremialista. "Por eso sostengo que el peor impuesto de un trabajador es la inflación y también la devaluación para nosotros, ustedes y cualquier trabajador. En mi gremio, un trabajador podía llegar a ganar un promedio de 1000-1100 dólares por mes y de golpe están ganado 400 dólares". Al referirse sobre las expectativas que tiene sobre el Coloquio, el gremialista indicó "uno viene con mucha expectativa. Yo vengo a escuchar lo que piensan los empresarios, los expositores, pero a veces uno escucha muchas cosas que luego no se ponen en práctica". A lo que agregó "porque han hablado de mayor empleo, de mayor producción de mayor inclusión y han fracasado, y nada de eso hemos visto". "Esperemos que de acá en adelante no nos equivoquemos más y los empresarios, los trabajadores y todos juntos tiremos para adelante que este carro lo tiramos entre todos". "Estamos muy complicados, cuando empecé en la UOM en el 2001, tenia 60 mil afiliados, en el 2015 pase a tener 230 mil y en la actualidad tengo 170 mil, entonces lo que le puedo decir es que el problema son los planes económicos". Y concluyó: "Esta semana la AFIP me informó que tengo de 2015 a la fecha 2.800 Pymes menos, eso demuestra qué tan grave esta la situación".