"Es mi domicilio, no me van a hisopar", el grito de una mujer en un operativo policial

Una vecina de Capital protagonizó un escándalo que involucra también a la Policía. El hecho sucedió en las inmediaciones de General Paz y Aberastain, y quedó registrado por la cámara de un vecino del lugar que filmó desde un edificio cercano.

En el video que se viralizó rápidamente se observa que tres efectivos policiales mujeres intentan sacar de su vivienda a una ciudadana, quien resiste desde el piso el accionar de las uniformadas.

“Es mi domicilio”, se escucha decir a la mujer, mientras las integrantes de la fuerza de seguridad la toman de sus piernas e intentan arrastrarla hasta la vereda. En ese momento un efectivo varón también se suma, pero sólo a observar. Mientras, familiares de la víctima aparecen por detrás sin involucrarse.

“No me voy a hisopar, no me voy a hisopar”, reitera la mujer a los gritos. Aparentemente las autoridades investigan si tuvo contacto estrecho con algún contagiado de coronavirus.

El testimonio de la vecina

DIARIO HUARPE se comunicó con la mujer que filmó el video, quien prefirió mantenerse en el anonimato, y contó que varios vecinos observaron lo que sucedió en la tarde del sábado, pero se filtró en la jornada de hoy.

"Es una señora que tiene mal trato con los demás vecinos, todos hemos sufrido alguna situación con ella", indicó. Además, relató que la mujer del video salió a comprar, pese a que su vivienda quedó dentro de una zona vallada por disposición del Comité Covid-19. Cuando regresó, las efectivos de la Policía se apostaron frente al domicilio para recordarle las medidas de seguridad.

"Ahí la señora comenzó a gritarles, a decirles que no podían hacer nada porque tenía que entrar a su casa y tomar una medicina. Estaba muy alterada, trató mal a las policías. No se dirigía con respeto a las mujeres, mientras ellas le explicaban tranquilamente. Frente a esta situación, una de ellas se comunicó con un compañero y ahí la señora se puso más loca", continuó.

Según el relato de la vecina, dos personas que conviven con la mujer del video se acercaron y la tomaron de los brazos para que ingresara. "Ahí comienza el video, lo que luego se interpretó mal. Porque la señora se tiró al piso entre afuera y adentro, mientras un adolescente desde adentro empujó a una de las policías. La familia intentaba tironearla hacia adentro y la Policía la quería sacar, mientras la mujer gritaba que era su domicilio", agregó.

En un momento los efectivos la soltaron, según el relato de la persona que registró el video, y cada uno se fue por su lado. Finalmente, la mujer se quedó en su casa de General Paz casi Aberastain.