Tras el velorio multitudinario de la semana pasada, muchos empezaron a preguntarse si es posible regresar a las aulas, para ello la estadística nuevamente nos puede ayudar. Hace unas semanas el Consejo Federal de Educación elaboró un semáforo epidemiológico, a través del cual es posible analizar el regreso a las aulas departamento por departamento.

El índice consiste en analizar tres variables, en primer lugar, se toma en cuenta el nivel de transmisión. Según el Ministerio de Salud, en San Juan hay transmisión comunitaria en todos los departamentos, por lo que el semáforo es rojo, es decir alto riesgo.

En segundo lugar, se analiza el nivel de transmisión de cada departamento a través de una razón, en donde se toman los casos de las últimas 2 semanas y se los divide en los casos de las 2 semanas anteriores. Es decir que mas o menos estamos analizado la evolución de casos en un mes. Este parámetro requiere de información actualizada día a día, cosa que al día de la fecha no se hace, para ello es necesario el compromiso del estado para que la carga de datos sea expedita. Para poder tener en cuenta este indicador, recurrí a la información de datos abiertos del Ministerio de Salud, donde informa los casos de cada departamento día por día.

Por último, se analiza el estado de la ocupación de camas críticas o UTI de cada departamento; en el caso de San Juan se toma el mismo número para todos los departamentos ya que casi la totalidad de las camas UTI de la provincia se concentran en el departamento Capital. Por ejemplo, para el día de ayer, ese índice era de 73% y teniendo en cuenta el índice elaborado, corresponde semáforo amarillo, es decir riesgo medio.

Tabla resumen elaborada por el Consejo Federal de Educación

El Consejo Federal de Educación también cuenta con otra tabla donde se informa qué color le correspondería a cada departamento, según los colores de cada indicador y qué actividades se pueden desarrollar. Básicamente, un semáforo color verde, indica que el riesgo es bajo y las clases pueden volver, un semáforo amarillo nos dice que el riesgo epidemiológico es medio, pero podrían regresar las clases con sistema mixto, es decir una presencialidad con no mas de 10 personas y el resto desde casa a través de videollamadas por ejemplo. Por último, una luz roja, indica que el departamento analizado aun no está en condiciones de regresar a la presencialidad.

Diferencia de carga entre nación y provincia, aun estamos lejos de cargar la totalidad de casos. En el día de hoy se cargaron solo 55 casos correspondientes al día de la fecha. pic.twitter.com/rDarA5sC6c — Guillermo Maldonado (@guillemmal) December 1, 2020

Con los datos de ayer, se puede observar que varios municipios están en condiciones de volver a la semi-presencialidad, pero no a la normalidad. Por lo que la decisión del gobernador de volver a las aulas el 1 de marzo, me parece apresurada. Desde mi punto de vista la semi-presencialidad podría ser aprovechada por aquellos que no cuentan con conexión a internet en sus casas, o también para evaluar exámenes en las universidades ya que, al día de hoy en la UNSJ, algunos profesores siguen sin evaluar de forma virtual.

La falta de conexión a internet en los hogares sanjuaninos es muy alta, según informes de argentinosporlaeducacion.org, solo el 32.9% de los hogares cuenta con conexión a internet fija. De aquí se desprende que 9 de cada 10 estudiantes del sector privado cuentan con wifi o banda ancha en el hogar, mientras que en el sector estatal son solo 6 de cada 10. Ahora me pregunto, en vez de realizar una fiesta millonaria como la Fiesta Nacional del Sol, ¿por qué no hacemos lo necesario para que estos hogares sin conexión a internet puedan ser incluidos? Se me vienen a la memoria alumnos de escuelas olvidadas, en el medio de la nada para muchos, como la Escuela Albergue Miguel Cané en Bauchaceta, Iglesia o la Escuela República Argentina en Casas Viejas, Caucete. Puedo decir que con seguridad estos alumnos no cuentan con conexión a internet y por más guías en papel que se les acerquen están siendo excluidos ya que no cuentan con la posibilidad de ver a un docente cara a cara con fin de sacarse sus dudas.

Para concluir, los invito nuevamente a visitar mi perfil en twitter https://twitter.com/guillemmal donde a diario confecciono gráficos donde contrasto datos de nación con provincia y desde hace unos días también está el semáforo epidemiológico. También pueden consultar los informes de Argentinos por la Educación https://argentinosporlaeducacion.org/informes, que fueron de mucha utilidad para la confección de esta opinión.