"Espero seguir teniendo la oportunidad en la selección", dijo Exequiel Palacios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex volante de River Plate Exequiel Palacios espera otra citación para el seleccionado argentino y para eso deberá hacer "las cosas bien" en Bayer Leverkusen, de Alemania, su flamante club.



"Estoy con muchas ganas de hacer las cosas bien. Voy con mucha fuerza después de haber descansado. Pegar el salto a Europa me va a hacer crecer como jugador y, si hago las cosas bien, espero seguir teniendo la oportunidad en la selección", dijo Palacios a TyC Sports desde el aeropuerto de Ezeiza antes de su viaje a Alemania.



"Estoy contento por la oportunidad y voy a tratar de aprovecharla. Hablé con Lucas (Alario) y me pone feliz llegar a un club grande. Voy con una expectativa muy grande", indicó Palacios.



Palacios, de 21 años, admitió que extrañará a River, el club donde se inició y ganó la Copa Libertadores 2018 con la Superfinal ante Boca Juniors en Madrid.



"Espero volver algún día a River. Voy a extrañar el vestuario de River, a mis compañeros, y a la gente del club", cerró el volante tucumano.



Bayer Leverkusen publicó hoy en sus cuentas oficiales la camiseta número "25" de Palacios como señal de bienvenida.