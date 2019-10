"Estamos esperanzados que haya balotaje", aseguró el gobernador electo de Mendoza

El gobernador electo de Mendoza, Rodolfo Suárez, de Cambiemos, aseguró que desde su sector político están "esperanzados que haya balotaje", luego de emitir su voto en la Escuela Arístides Villanueva, en Pedro Molina 300 de la capital provincial.



"Estoy esperanzado que esa elección de las PASO se revierta", sostuvo el actual intendente de la ciudad de Mendoza, quien apuntó: "Estamos con mucha expectativa, es una elección nacional donde es muy difícil dar pronósticos dada la magnitud de la elección en todo el país, pero estamos muy esperanzados".



"Es una jornada fundamental para la historia de la Argentina, creo que es una de las elecciones más importantes de esta etapa democrática que estamos viviendo, donde vamos a decidir no solo el futuro inmediato, sino que tiene la trascendencia que vamos a marcar el rumbo para nuestros hijos y nietos", dijo el referente radical.



"Estamos esperanzados que haya balotaje, que sería una instancia muy interesante para la Argentina", sostuvo Suárez, quien se excuso de dar más detalles por la veda electoral, pero reiteró estar "esperanzado que esa elección de las PASO se revierta, lo sentimos en la calle, hay mucho entusiasmo, mucha gente que nunca militó, que nunca participó en las redes y lo ha hecho intensamente y en masivas manifestaciones populares, son hechos que nos hacen tener esperanzas".



Al ser consultado sobre cómo sería la relación después del 10 de diciembre de él como gobernador opositor y Alberto Fernández como posible presidente de la Nación, respondió: "Faltan horas para saber quién va a ser el futuro presidente de los argentinos o si va a haber balotaje; por eso yo voy a esperar para ver cuál va a ser el escenario", y calificó a esta elección como "trascendental", asegurando que "ha habido una reflexión en el pueblo argentino".



Sobre el posible corte de boleta, aseguró: "Creo que va a haber un corte de boleta, pero están en un porcentaje histórico que no supera el 5%", y sobre la cantidad de gente que se va a volcar a las urnas, dijo: "Aspiramos a que en estas elecciones se mantenga la cantidad de votantes de las elecciones provinciales que votó el 10% más (que en las PASO), y que hubo muchísimos menos votos en blanco, impugnados y recurridos, con una muy buena fiscalización, por lo que si eso mismo pasa a nivel país va a ser un dato importante".



En relación a lo que vino sucediendo esta semana en el vecino país trasandino, analizó: "Lo que está ocurriendo no solamente en Chile, sino en las movilizaciones de la Argentina, en Ecuador, tiene que ver con la democracia que viene. Hoy las redes sociales a los políticos nos exigen mucho más, porque estamos sometidos permanentemente a esa audiencia que se moviliza muy rápido".



"Repudiamos lo que ha pasado en Chile en cuanto a las pérdidas de vidas. Mi análisis es que hubo un gran error del presidente (Sebastián Piñera) de decretar el toque de queda, que eso tuvo recuerdos en el pueblo chileno y latinoamericano de algo que no queremos, y por eso la gente salió a la calle, porque limitar el deambular de las personas en ciertos horarios es incompatible con la democracia", explicó.