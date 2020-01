"Estoy feliz por regresar a Estudiantes", afirmó Marcos Rojo en su regreso al país

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor Marcos Rojo señaló hoy que "está muy feliz por regresar a Estudiantes". minutos después de haber arribado al país proveniente del Manchester United inglés, que lo cedió a préstamo al club de La Plata hasta el 30 de junio próximo.



"Estoy feliz por regresar a Estudiantes. Es algo que soñaba y quiero disfrutarlo", comentó Rojo, nacido en La Plata hace 29 años, luego de haber aterrizado a las 7.48 al aeropuerto internacional de Ezeiza proveniente de Londres.



El defensor, integrante del seleccionado argentino en el Mundial de Rusia 2018, fue cedido a préstamo porl Manchester United a Estudiantes hasta el 30 de junio, y será presentado mañana en el estadio "pincha" antes del partido frente Unión de Santa Fe, por la fecha 18 de la Superliga.



"Durante la última semana hablé mucho con la 'Bruja' Verón, con (Javier) Mascherano, (Mariano) Andújar y la (Gastón) 'Gata' Fernández, regresé porque necesitaba jugar y en el Manchester no lo hacía, y quería que sea en Estudiantes", admitió Rojo, quien debutó en el fútbol con la camiseta del "pincha" el 7 de diciembre de 2008 en un partido ante Colón de Santa Fe.



En su debut, Rojo ingresó a los 35 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Diego Galván, en la derrota ante Colón por 1-0 y el DT que lo hizo debutar en primera fue Leonardo Astrada.



El defensor, quien además jugó en Spartak de Moscú y en Sporting de Lisboa, ganó dos títulos con Estudiantes, la Copa Libertadores de 2009 y el Apertura 2010, cuando jugó su último partido con la casaca del "Pincha" ante Arsenal, el 12 de diciembre de ese año en cancha de Quilmes y con la dirección técnica de Alejandro Sabella.



"En el viaje pensaba en el reencuentro con los hinchas mañana en la cancha y no pude dormir. Supongo que la semana próxima estaré disponible para jugar", anticipó Rojo, quien podría debutar en la fecha 19 de la Superliga frente a Newell's, en Rosario.



El defensor jugó en Estudiantes 53 partidos y anotó cuatro goles, dos de ellos a River, otro a Boca y el restante frente a la Liga de Quito por la Recopa Sudamericana.



Rojo es el segundo refuerzo de jerarquía internacional que se sumó a Estudiantes en 2020, tras el arribo de Mascherano, ex capitán del seleccionado argentino.