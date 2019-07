“Feliz cumpleaños, perdedora”, el error en una torta

Una señora compró una torta para festejar el segundo año de vida de su pequeña hija. Lo que no se imaginaba que en la panadería cometieran un insólito error. Pidió que escribieran el nombre de la menor sobre la masa, pero al parecer la pifiaron.

En su cuenta de Facebook, la mujer explicó: “Fui al supermercado a comprar las cosas para el cumpleaños de Liz (el nombre de la pequeña es Elizabeth). Como todavía no habíamos comprado casi nada, fui a la panadería a comprar una torta. Elegí una que me gustó y le pedí a la empleada que escribiera ‘Feliz cumpleaños, Lizard’, ya que ese el apodo de Liz”.

“Me lo devolvió sin preguntarme qué me parecía, y como yo estaba apurada no me fijé. Subí al auto y fui para casa. Apenas llegué me di cuenta que la mujer había escrito ‘Feliz cumpleaños, perdedora (Happy birthday, loser)’. Al principio me quedé shockeada, sin saber qué hacer pero luego estallé en risa”, agregó.

Y continuó: “Entonces puse a Liz al lado de la torta, le saqué una foto y se la envié a mi marido. Ella no sabe leer, así que no tiene idea de lo que pasó. Cuando mi esposo llegó, no pudimos parar de reírnos mientras la comíamos”. “Esa misma noche volví al supermercado para comprar otra torta. No le dije nada a la empleada porque también había sido error mío no haberme fijado lo que me acababan de dar. Además, no quería meterla en problemas”, agregó.