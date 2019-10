"Hoy somos un club de primer nivel", dijo Victor Blanco, presidente de Racing.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del Racing Club, Victor Blanco, valoró la actualidad que atraviesa la institución de Avellaneda, y señaló que "este es un club de primer nivel, saneado económicamente, que aspira a ganar títulos y a pelear en los torneos internacionales".



En declaraciones vertidas al programa radial Racingmaníacos (FM 106.1), el empresario nacido en Galicia, España, hace 73 años, se vinculó con Racing en el 2010 y desde septiembre del 2013 maneja los destinos de la "Academia", alcanzando dos títulos de Primera División (2014 y 2019).



"Luego de una semana movida por el tema del entrenador, la victoria ante Boca nos tranquilizó, nuestra cabeza siempre estuvo en el partido y sacamos un buen resultado", resaltó el titular "académico".



Al respecto, indicó que "El Chacho Coudet tiene contrato hasta junio del 2020. En los últimos 30 años será el director técnico que más permanencia tuvo en el club. Nosotros tratamos de que los contratos se cumplan".



En referencia al mediocampista Matías Zaracho, de 21 años, que aún no renovó su vinculo contractual el presidente confirmó que continuará en el plantel; ""Con Zaracho se dilató la firma del contrato, pero cumplimos con la palabra porque es un gran jugador y una excelente persona. Si él lo dijo, se va a quedar a jugar la Copa Libertadores del año próximo".



En cuanto a posibles ex jugadores que puedan regresar en el siguiente libro de pases, Blanco admitió que "todos están afectados por la situación del país. Con la economía dolarizada es difícil para los clubes sustentarse. Por eso va a ser complicado traer jugadores de afuera, ellos hacen mucho esfuerzo al venir porque resignan mucha plata”. “Las puertas siempre estarán abiertas para los que se fueron, y quieran volver”, declaró quien desde hace seis años ejerce la presidencia de la institución albiceleste.



También se refirió a las obras en el club; "El Cilindro fue designado como sede de la Copa América del 2020, a raíz de esto, se empezaron a hacer obras muy importantes, y para continuar necesitamos de fondos”, explicó.



Por último, al ser consultado sobre su futuro en la política del club dejó la puerta abierta a su continuidad. “El estatuto actual permite que me vuelva a presentar como candidato, pero todavía no tengo definido si lo seré”. cerró Blanco, a la espera de que en diciembre del 2020 los socios académicos elegirán presidente por el siguiente trienio", concluyó.